Cassiera aggredita al supermercato di via Manuzio, la denuncia della Uiltucs: “È stata lasciata sola”

Genova. Una cassiera è stata aggredita venerdì pomeriggio nel supermercato Pam di via Manuzio, a San Fruttuoso: due donne, autrici di un tentativo di furto, l’avrebbero afferrata violentemente per il collo tentando di strangolarla. A riportare l’episodio – regolarmente denunciato ai carabinieri e all’Inail – è la Uiltucs, di cui la lavoratrice è rappresentante sindacale.

“Dopo aver notato un tentativo di furto da parte di due clienti già note per precedenti episodi, la cassiera ha segnalato la situazione e cercato di gestirla all’interno delle proprie mansioni, ma nonostante le richieste di intervento, nessuno è concretamente intervenuto a supporto della dipendente“, sottolinea il sindacato esprimendo “ferma condanna e profonda preoccupazione”.

La dipendente è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale San Martino, che ha diagnosticato un trauma cervicale con prognosi di diversi giorni di inabilità lavorativa.

“È un fatto di estrema gravità che una lavoratrice venga lasciata sola ad affrontare una situazione di rischio, senza adeguata tutela, in un contesto dove esistono sistemi di videosorveglianza e dove la sicurezza dovrebbe essere una priorità inderogabile, come evidenziato più volte anche nelle occasioni di confronto con azienda – sottolinea Eugenio Iaquinandi, funzionario Uiltucs Liguria – denunciamo con forza l’assurda contraddizione che da tempo caratterizza il settore della grande distribuzione: da un lato si chiede alle cassiere e agli addetti vendita di prestare attenzione, di vigilare, di prevenire i furti – arrivando in altri territori perfino a licenziamenti attraverso strumenti come il cosiddetto test del carrello – dall’altro, quando una lavoratrice individua un tentativo di furto, viene lasciata sola, senza protezione, esposta a rischi fisici e psicologici inaccettabili”.

“Quanto accaduto a Genova non è un episodio isolato, ma l’ennesimo segnale di un sistema che mette il profitto davanti alle persone e che pretende responsabilità senza fornire tutele – rimarca la Uiltucs Liguria chiedendo “che venga fatta piena luce sull’accaduto, che siano accertate tutte le responsabilità e che si apra immediatamente un confronto serio sul tema della sicurezza nei punti vendita. La tutela della salute e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non è negoziabile. Nessuno deve rischiare di essere aggredito o strangolato per aver semplicemente fatto il proprio lavoro”.