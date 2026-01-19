Cassiera di supermercato aggredita, presidio di solidarietà dei sindacati

Genova. Filcams e Uiltucs Genova e Liguria condannano con fermezza “la grave aggressione subita il 9 gennaio 2026 da una cassiera del supermercato Pam Panorama dopo aver segnalato un tentativo di furto da parte di due clienti”.

In questo contesto, si terrà domani 20 gennaio 2026 alle 9.30 un presidio di solidarietà e protesta organizzato da Filcams e Uiltucs, a Genova, in via Manuzio 11, nel quartiere di San Fruttuoso, davanti al supermercato.

“La commessa è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino dove le è stato diagnosticato un trauma cervicale con diversi giorni di inabilità lavorativa. Tutto questo è inaccettabile. Filcams e Uiltucs intendono richiamare Pam alle sue responsabilità”, concludono le sigle sindacali.