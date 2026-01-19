  • News24
Protesta

Cassiera di supermercato aggredita, presidio di solidarietà dei sindacati

Martedì 20 gennaio alle 9.30 Uiltucs e Filcams organizzano un sit-in davanti al punto vendita di via Manuzio dove sono avvenuti i fatti

Genova. Filcams e Uiltucs Genova e Liguria condannano con fermezza “la grave aggressione subita il 9 gennaio 2026 da una cassiera del supermercato Pam Panorama dopo aver segnalato un tentativo di furto da parte di due clienti”.

In questo contesto, si terrà domani 20 gennaio 2026 alle 9.30 un presidio di solidarietà e protesta organizzato da Filcams e Uiltucs, a Genova, in via Manuzio 11, nel quartiere di San Fruttuoso, davanti al supermercato.

“La commessa è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino dove le è stato diagnosticato un trauma cervicale con diversi giorni di inabilità lavorativa. Tutto questo è inaccettabile. Filcams e Uiltucs intendono richiamare Pam alle sue responsabilità”, concludono le sigle sindacali.

