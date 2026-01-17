Festa del tesseramento di CasaPound, Genova Antifascista si mobilita: giornata ad alta tensione alla Foce

Genova. Giornata ad alta tensione oggi alla Foce, e più precisamente nei dintorni di via Montevideo, dove da anni si trova la sede genovese del movimento di estrema destra CasaPound: qualche giorno fa, infatti, la direzione nazionale ha lanciato la festa del tesseramento, scatenando, come prevedibile, le risposte da parte degli antagonisti di tutto il paese. Non fa eccezione il capoluogo ligure, dove Genova Antifascista ha lanciato ‘l’allert’ chiamando alla mobilitazione gli attivisti genovesi.

Dalle ore 9.30 di questa mattina, quindi, è scattato il presidio “antifa” in zona piazza Alimonda, con conseguente chiusura della strada da parte della polizia che come altre volte fatto in questi casi, ha schierato mezzi blindati, alari e diverse squadre di poliziotti in assetto antisommossa. Al momento è chiuso l’accesso a via Montevideo da via Odessa, mentre il passaggio della via – percorribile da piazza Tommaseo – sarà chiuso dalle 15.

Nel pomeriggio è prevista una più grande manifestazione, con concentramento in piazza Alimonda alle 16: secondo quanto comunicato dagli organizzatori (che invitano tutti a seguire gli aggiornamenti sui canali social) da lì il corteo si muoverà per le vie del quartiere fino a termine della giornata, anche se l’appello “alla massima disponibilità e flessibilità” è inteso fino a domenica sera.