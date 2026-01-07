Casa della Comunità alla Fiumara: ecco i nuovi servizi. Presto sarà aperta 24 ore su 24

Genova. Si completa con l’attivazione della Casa della Comunità Fiumara la riorganizzazione della sanità ligure realizzata grazie ai fondi Pnrr.

Il polo socio-sanitario genovese, hub strategico per il Ponente, mette a disposizione dei cittadini una vasta gamma di servizi per assicurare un’assistenza di prossimità capillare.

“Questo è l’esempio del nuovo modo di fare sanità attraverso le Case di Comunità, che si devono occupare di tutte le cose non urgenti e delle situazioni di bassa complessità − ha spiegato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci − l’obiettivo è portare alle persone una sanità molto più vicina al territorio: ne avremo 32 in tutta la Liguria, finalizzate entro fine aprile grazie ai fondi Pnrr”. ​

La struttura, che serve un bacino di oltre 124.000 abitanti, integra ora una centrale operativa territoriale (Cot), il punto unico di accesso (Pua) e ambulatori per i medici di medicina generale.

Come la Casa della Salute di Struppa e la prossima che sarà inaugurata, quella di Quarto, anche il polo della Fiumara presto sarà aperto h24, 7 giorni su 7.

Fino a quando non sarà a regime l’accordo con i medici di famiglia, comunque, sara accessibile dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, senza prenotazione per i casi non gravi, mentre di notte viene garantito l’intervento medico a domicilio attraverso l’hub, come guardia medica.

Tra i servizi d’eccellenza figurano l’ambulatorio per le urgenze senologiche ad accesso diretto, una sala chirurgica per piccoli interventi e la palestra per la riabilitazione cardiologica. ​

“Abbiamo migliorato le infrastrutture, adeguato gli spazi − sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria − e attivato nuovi servizi, a partire dagli ambulatori dei medici di medicina generale. Oggi è una Casa della Comunità hub: qui si erogano, tra l’altro, prestazioni specialistiche, attività di prevenzione, gestione delle cronicità e piccoli interventi chirurgici. È attivo, inoltre, un punto di accesso dedicato alle urgenze senologiche, senza necessità di prenotazione, con accesso diretto alla struttura. La struttura è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo continuità assistenziale e integrazione tra territorio, ospedale e servizi sociali, a beneficio dei cittadini genovesi e liguri”.

L’intervento ha riguardato una superficie di 500 mq, con l’adeguamento del secondo piano e l’installazione di un nuovo montalettighe. Oltre a Fiumara, la rete regionale prosegue con le prossime aperture previste a Quarto e l’inaugurazione dell’Ospedale di Comunità di Albenga.