Carte “Dedicata a te” in ritardo, Traversi (M5s): “Scrivetemi per segnalare il disservizio”

Genova, “A seguito di una nostra specifica nota inviata al ministero dell’Agricoltura per segnalare i disservizi e proporre soluzioni correttive, abbiamo attivato un canale di interlocuzione operativa con la direzione del Masaf. L’obiettivo è risolvere la paradossale vicenda delle carte Dedicata a te arrivate in ritardo: è inaccettabile che l’inefficienza burocratica trasformi un sostegno necessario in una beffa per migliaia di famiglie, escluse per colpe non loro”.

Lo dichiara il deputato del M5S Roberto Traversi, la cui iniziativa nasce dalla segnalazione di un cittadino di Chiavari che ha ricevuto la card il 30 dicembre, quando il termine di attivazione del 16 dicembre era ormai già scaduto. “Ho deciso di usare anche i miei canali social per creare un filo diretto tra cittadini e Istituzioni – spiega Traversi – e ringrazio il ministero per la pronta collaborazione dimostrata. Ora l’obiettivo è avviare un percorso di interventi correttivi”.

Il parlamentare invita chiunque abbia subito lo stesso disservizio a segnalarlo: “Chiedo ai beneficiari rimasti esclusi di scrivermi a segreteria.traversi@camera.it; indicando i dati anagrafici del beneficiario, in numero della carta Dedicata a te, Comune e data di ricezione della comunicazione. Solo con una collaborazione di squadra tra istituzioni potremo essere davvero al fianco delle famiglie”.