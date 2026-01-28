Una cerimonia in ricordo del tenente colonnello Emanuele Tuttobene e dell’appuntato Antonino Casu, uccisi dalle Br

Genova. Genova ha ricordato questa mattina il sacrificio del tenente colonnello Emanuele Tuttobene e dell’appuntato Antonino Casu, uccisi il 25 gennaio 1980 da un commando delle Brigate Rosse. Al Comando Provinciale dei Carabinieri del capoluogo ligure si è svolta la cerimonia commemorativa per il 46esimo anniversario della loro morte, con la deposizione di due corone d’alloro.

Alla commemorazione hanno preso parte i familiari delle vittime e numerose autorità civili, militari e giudiziarie: presenti, tra gli altri, la prefetta di Genova, il presidente della Regione Liguria, il comandante della Legione Carabinieri Liguria, il procuratore generale e il procuratore capo di Genova, la questora e il comandante provinciale dei Carabinieri.

Un momento particolarmente significativo è stato dedicato al contributo degli studenti del Liceo Sandro Pertini, che nei giorni scorsi hanno incontrato il dottor Mario Tuttobene, figlio dell’ufficiale dell’Arma. Dopo aver ascoltato il suo racconto sugli anni difficili della lotta al terrorismo e sulle emozioni legate a quei drammatici giorni, i ragazzi hanno condiviso riflessioni sul clima di paura che segnò profondamente il Paese, incidendo sulla percezione collettiva della libertà.

Gli studenti hanno sottolineato l’importanza di comprendere le difficoltà e le sfide affrontate dalle generazioni precedenti, evidenziando come l’esempio di TuttoBene e Casu insegni che la difesa della libertà passa attraverso la coerenza, il rispetto della legge e il rifiuto della violenza.

Nel suo intervento, il generale di brigata Claudio Lunardo, comandante della Legione Carabinieri Liguria, ha ringraziato i familiari delle vittime e le autorità intervenute, ricordando come il sacrificio dei due militari rappresenti ancora oggi una ferita aperta non solo per l’Arma e per le famiglie, ma per l’intera città di Genova. Lunardo ha inoltre rivolto un plauso agli studenti del Liceo Pertini, capaci di cogliere pienamente il valore dell’impegno nella lotta al terrorismo dei due carabinieri, suscitando commozione tra i presenti.