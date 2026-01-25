L’appuntato compie 102 anni, a Genova la festa per il carabiniere Pietro Greppi

Genova. 102 anni portati splendidamente per l’appuntato dei carabinieri in congedo Pietro Greppi che, a Genova, ha ricevuto gli auguri di buon compleanno del comandante generale dell’Arma Salvatore Luongo.

Da Roma una lettera augurale e una lucerna in cristallo, storico copricapo distintivo dell’Arma dei carabinieri, per sottolineare i sentimenti di affetto di tutti i carabinieri d’Italia per questa eccezionale ricorrenza.

È stato il comandante provinciale di Genova Alessandro Magro, a consegnare con i propri auguri il regalo, insieme al comandante della compagnia di Genova San Martino Luca De Vito.

Il festeggiato ha particolarmente gradito la visita, accogliendo con gratitudine e affetto l’iniziativa della benemerita – “della quale mi sento ancora parte”, ha detto – come testimonia la sua attiva partecipazione alle iniziative dell’associazione nazionale carabinieri.

Greppi, nato a Sesta Godano (SP) il 24 gennaio 1924, si è arruolato il 30 marzo 1943 e ha frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Torino per poi tornare a Genova ove ha prestato servizio presso il Comando Legione fino alla data del congedo, nel 1978.

L’incontro, a cui hanno partecipato anche la moglie Maria Luisa e il figlio Massimo, è stato ricco di momenti di commozione per l’appuntato Greppi, che ha ricordato con lucidità ed emozione gli intensi anni di servizio prestati nell’Arma, a cui ancora lo legano sentimenti profondi e indelebili.