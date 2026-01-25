  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La benemerita

L’appuntato compie 102 anni, a Genova la festa per il carabiniere Pietro Greppi

Il carabiniere in congedo ha ricevuto gli auguri dei vertici dell'Arma. "Mi sento ancora parte dei carabinieri", ha detto

Generico gennaio 2026

Genova. 102 anni portati splendidamente per l’appuntato dei carabinieri in congedo Pietro Greppi che, a Genova, ha ricevuto gli auguri di buon compleanno del comandante generale dell’Arma Salvatore Luongo.

Da Roma una lettera augurale e una lucerna in cristallo, storico copricapo distintivo dell’Arma dei carabinieri, per sottolineare i sentimenti di affetto di tutti i carabinieri d’Italia per questa eccezionale ricorrenza.

È stato il comandante provinciale di Genova Alessandro Magro, a consegnare con i propri auguri il regalo, insieme al comandante della compagnia di Genova San Martino Luca De Vito.

Il festeggiato ha particolarmente gradito la visita, accogliendo con gratitudine e affetto l’iniziativa della benemerita – “della quale mi sento ancora parte”, ha detto – come testimonia la sua attiva partecipazione alle iniziative dell’associazione nazionale carabinieri.

Greppi, nato a Sesta Godano (SP) il 24 gennaio 1924, si è arruolato il 30 marzo 1943 e ha frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Torino per poi tornare a Genova ove ha prestato servizio presso il Comando Legione fino alla data del congedo, nel 1978.

L’incontro, a cui hanno partecipato anche la moglie Maria Luisa e il figlio Massimo, è stato ricco di momenti di commozione per l’appuntato Greppi, che ha ricordato con lucidità ed emozione gli intensi anni di servizio prestati nell’Arma, a cui ancora lo legano sentimenti profondi e indelebili.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.