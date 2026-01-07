Capotreno aggredito in Liguria, giovedì 8 gennaio sciopero del personale ferroviario

Genova. L’aggressione a un capotreno che viaggiava su un intercity partito da Ventimiglia e diretto a Milano scatena la rabbia dei sindacati che hanno proclamato uno sciopero di 8 ore del personale ferroviario nella giornata di domani, 8 gennaio 2026.

L’aggressione e il fermo dei responsabili

Il capotreno è stato aggredito ieri con un coccio di bottiglia da un uomo che era insieme a una donna. I due volevano salire sul treno dopo una lite sulla banchina. Il dipendente di Trenitalia li ha fatti scendere, ma ha voluto proseguire il viaggio nonostante l’aggressione. Per questo all’arrivo a Genova è stato medicato e sentito dai poliziotti della Polfer e ha confermato l’identità degli aggressori che erano stati nel frattempo fermati e identificati dalle volanti della Questura di Imperia.

I due infatti prima di salire sul treno e aggredire il capotreno avevano già aggredito e rapinato un clochard di 47 anni portandogli via 50 euro. Gli agenti della Questura hanno inviato ai colleghi della Polfer le foto dei due fermati per la rapina precedente, consentendo così l’identificazione anche per l’aggressione al dipendente delle ferrovie.

Lo sciopero del personale ferroviario, i sindacati: “Sicurezza sul lavoro non negoziabile”

La mobilitazione, indetta ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 146/90 — che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali in caso di gravi eventi lesivi dell’incolumità del personale — interesserà i dipendenti di Trenitalia afferenti agli equipaggi di Genova Piazza Principe.

“Lo sciopero avrà una durata di otto ore e si svolgerà alle ore 09:01 alle ore 17:00 – scrivono i sindacati le segreterie Regionali di Filt Cgil,, Fit Cisl Uiltrasporti, UGL FERROVIE, FAST ORSA FERROVIE in una nota unitaria – Coinvolto il personale degli equipaggi (capitreno e macchinisti), il personale viaggiante diretto e indiretto, inclusi quadri e amministrativi della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale (DOIC).

“Purtroppo, dobbiamo registrare l’ennesima aggressione in Liguria nei confronti del personale ferroviario: è un fenomeno pericoloso che continua a crescere mentre le soluzioni per dare una risposta concreta restano incompiute senza una vera strategia. La sicurezza sul lavoro è un diritto che non è negoziabile, lo diciamo da mesi. Le iniziative che sono state messe in campo dall’azienda non sono sufficienti, bisogna riaprire i presidi della Polizia Ferroviaria a suo tempo chiusi e integrare con altro personale e occorre che RFI riprenda in mano il progetto di installazione tornelli mai portato a compimento. Non accettiamo che questi episodi vengano considerati come semplici causalità, i lavoratori devono essere tutelati in modo reale”, spiega Sandra Piana, responsabile Fit Cisl Liguria per il trasporto ferroviario, dopo aggressione capotreno a Imperia.