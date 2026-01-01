Capodanno a Genova, pienone in piazza Della Vittoria per i Pinguini Tattici Nucleari

Genova. Il 2025 di Genova si è chiuso sulle note di Pastello Bianco, Islanda, Rubami La Notte e tante altre hit: oltre 30mila persone nonostante il freddo pungente, hanno voluto festeggiare il Capodanno in piazza Della Vittoria con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.

Oltre ai tanti genovesi, molti turisti: per il concerto e non solo il tasso di occupazione delle strutture alberghiere su un portale come Booking ieri faceva segnare il 99%.

Un pubblico eterogeneo per provenienza ed età. Esauriti quasi all’inizio della serata gli spazi a disposizione del pubblico, estesi tra i giardini della Stazione Brignole e il palco davanti all’arco di trionfo. Trentamila persone era, appunto, la capienza massima considerata per l’evento di piazza.

Notevole colpo d’occhio di folla e moltissimi “fortunati” ad assistere allo show anche dai balconi e dalle finestre dei palazzi storici che circondano la piazza.

Al countdown anche la sindaca di Genova Silvia Salis è salita sul palco per stappare lo spumante e brindare insieme ai PTN e insieme ai cittadini.

Ingente ma discreto il dispositivo di sicurezza, presente per prevenire qualsiasi problema di ordine pubblico che, ad ogni modo, non si è verificato. L’unico incidente di rilievo avvenuto in città è stato quello occorso a un ragazzo che si è ferito a una mano facendo esplodere un petardo in piazza Delle Erbe.

La polizia locale, inoltre, ha disposto la chiusura delle strade di accesso alla piazza per evitare il caos di viabilità. Sul posto anche protezione civile, pubbliche assistenze, operatori Amiu. Su piazza della Vittoria, per renderla accessibile anche a un pubblico con disabilità, sono stati effettuati degli interventi leggeri da parte di Aster.

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, preceduti dalla performance di Chiamamifaro, e seguiti dal dj-set di Fel e Luke fino a tarda notte, è stato curato da Rst Events, il gruppo che si è aggiudicato il bando del Comune di Genova. La serata è stata presentata da Serena Garitta e Samu Mara.

Festa in piazza anche a Cornigliano, per il concerto della musica indipendente: lo Sveglione di Capodanno a Villa Bombrini nell’ambito della rassegna Palco, con musica dal vivo fino alla mezzanotte per poi proseguire i festeggiamenti con dj set fino a notte fonda.