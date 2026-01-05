Cantieri, traffico e incidenti: code e rallentamenti sulle autostrade genovesi

Genova. Continua la lista di giornate difficili per quanto riguarda le autostrade genovesi, interessate in questi giorni dall’aumento dei flussi di traffico dovuti alle festività che si affiancano alla perdurante presenza di alcuni cantieri che, sebbene in forma ridotta, impattano viabilità.
Dal pomeriggi, infatti, si registrano code a tratti e rallentamenti per diversi chilometri sulla A26, in direzione di Gravellona Toce, soprattutto nella tratta tra Masone e Ovada.
Problemi anche sulla A7, dove il lungo restringimento di carreggiata – con scambio di corsie – relativo al cantiere delle svincolo di Busalla, costringe a viaggiare per diversi chilometri in corsia unica in entrambe le direzioni. Sulla A10, infine, si segnala un incidente tra Aeroporto e Genova Ovest in direzione di Genova.