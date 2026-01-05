  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Cantieri, traffico e incidenti: code e rallentamenti sulle autostrade genovesi

Disagi per chi viaggia sulla direttrice nord sud delle tratte liguri, alle prese con esodi festivi e cantieri inamovibili

Generico gennaio 2026

Genova. Continua la lista di giornate difficili per quanto riguarda le autostrade genovesi, interessate in questi giorni dall’aumento dei flussi di traffico dovuti alle festività che si affiancano alla perdurante presenza di alcuni cantieri che, sebbene in forma ridotta, impattano viabilità.

Dal pomeriggi, infatti, si registrano code a tratti e rallentamenti per diversi chilometri sulla A26, in direzione di Gravellona Toce, soprattutto nella tratta tra Masone e Ovada.

Problemi anche sulla A7, dove il lungo restringimento di carreggiata – con scambio di corsie – relativo al cantiere delle svincolo di Busalla, costringe a viaggiare per diversi chilometri in corsia unica in entrambe le direzioni.  Sulla A10, infine, si segnala un incidente tra Aeroporto e Genova Ovest in direzione di Genova.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.