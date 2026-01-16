Cantieri in città, le modifiche al traffico e alla sosta per i lavori tra il 16 e il 22 gennaio

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale tra il 16 e il 22 gennaio, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

1) Fino al 30 aprile limitazioni al transito in due tratti tra Ponte Elicoidale, Strada Sopraelevata “Aldo Moro” e casello autostradale di Genova Ovest per i lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno

2) Dal 20 gennaio al 28 febbraio divieti di fermata e limiti di velocità tra Lungomare Canepa e via Milano per i lavori del Tunnel Subportuale

3) Dal 19 gennaio al 17 marzo nuova fase dei lavori del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale in via Buranello e via di Francia

4) Dal 19 gennaio al 20 febbraio nuovi cantieri in via Cantore, via Damiano Chiesa e via XX Settembre per i lavori di realizzazione del progetto dei 4 Assi di Forza.

Nel dettaglio:

1) PONTE ELICOIDALE E SOPRAELEVATA – LAVORI NODO SAN BENIGNO

Sono reintrodotte fino alle ore 6.00 del 30 aprile, per i lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, nei sottoelencati tratti stradali, le seguenti prescrizioni:

– Ponte Elicoidale, nel tratto compreso tra il viadotto della Camionale e il segmento di collegamento al casello autostradale di Genova Ovest:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito sulla corsia lenta (corsia di levante) nel tratto compreso tra la rampa che adduce alla carreggiata di mare della Strada Sopraelevata “Aldo Moro” e la rampa della carreggiata di monte della Sopraelevata stessa che adduce al casello autostradale di Genova Ovest

3. divieto di sorpasso

4. conferma del divieto di fermata.

– Strada Sopraelevata “Aldo Moro”, rampa della carreggiata di monte che adduce al casello autostradale di Genova Ovest:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito sulla corsia di sorpasso (corsia di mare)

3. divieto di sorpasso

4. conferma del divieto di fermata.

2) LUNGOMARE CANEPA E VIA MILANO – TUNNEL SUBPORTUALE

Dalle ore 21.00 di martedì 20 gennaio alle ore 24.00 del 28 febbraio, per i lavori del Tunnel Subportuale, nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– Lungomare Giuseppe Canepa, nel tratto compreso tra l’impianto semaforico ubicato in corrispondenza della “Caserma Testero” e via Milano:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. conferma dell’obbligo di fermarsi, dare la precedenza “STOP” e di svoltare verso destra per i veicoli in uscita dal varco portuale “Etiopia”

3. conferma del divieto di fermata.

– via Milano, nel tratto compreso tra Lungomare Canepa e via Balleydier:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata.

3) VIA BURANELLO E VIA DI FRANCIA – LAVORI 4 ASSI TPL

Dalle ore 21.00 di lunedì 19 gennaio alle ore 24.00 del 17 marzo, per lavori di realizzazione del cavidotto di via Buranello nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono istituiti i seguenti provvedimenti:

– via Buranello, nel tratto compreso tra il civico 122 rosso e via Cassini:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore a 2 metri, fatta eccezione per i taxi e per i veicoli per la raccolta dei rifiuti (Amiu) che effettuano servizio in via Buranello e/o nelle strade che da questa hanno accesso esclusivo

3. divieto di fermata sul lato mare nei tratti di volta in volta in volta interessati dalle lavorazioni in corrispondenza delle aree di cantiere e per gli spazi necessari alle deviazioni viabilistiche.

– via di Francia:

1. temporanea ricollocazione del capolinea del Trasporto Pubblico Locale, linea 20, sul lato mare nel tratto compreso tra il civico 54 rosso e l’intersezione con via De Marini

2. temporanea soppressione della corsia ciclabile nel tratto compreso tra il civico 70 rosso e il civico 54 rosso.

Le lavorazioni in corrispondenza delle intersezioni stradali esistenti nel segmento di via Buranello compreso tra il civico 122 rosso e via Cassini saranno effettuate in orario notturno, dalle 21.00 alle 6.00 del giorno successivo, e la circolazione sarà coadiuvata da idonei movieri.

4a) VIA CANTORE E VIA DAMIANO CHIESA – LAVORI 4 ASSI TPL

Dalle ore 21.00 di lunedì 19 gennaio fino al 20 febbraio a Sampierdarena, per i lavori di realizzazione dei nuovi cavidotti dell’asse Centro nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono introdotte le seguenti prescrizioni

FASE 1

– via Antonio Cantore, carreggiata mare, nel tratto compreso tra via delle Franzoniane e via Damiano Chiesa:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sosta veicolare al di fuori dei limiti tracciati

3. temporaneo spostamento della fermata del TPL Cantore 3 / Villa Scassi (cod. 982) all’altezza del civico 96 rosso.

– via Damiano Chiesa, nel tratto compreso tra il civico 9 rosso e via Cantore:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sosta veicolare ambo i lati della strada

3. temporaneo spostamento dello stallo riservato ai veicoli in uso a persone con ridotta capacità di deambulazione all’altezza del civico 9 rosso, lato ponente, con disposizione rasente.

4b) VIA XX SETTEMBRE – LAVORI 4 ASSI TPL

Dalle ore 21.00 di lunedì 19 gennaio fino al 20 febbraio in via XX Settembre, nel tratto compreso tra piazza Raffaele De Ferrari e via Sofia Lomellini, per i lavori di realizzazione dei nuovi cavidotti dell’asse Centro nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono introdotte le seguenti prescrizioni:

FASE 1

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. temporanea soppressione della corsia ciclabile per la direttrice ponente (direzione De Ferrari)

3. temporanea soppressione della corsia riservata al transito dei mezzi pubblici per la direttrice levante (direzione Cadorna).