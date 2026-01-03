Cantieri in città, il bollettino: chiusure notturne sul Ponte Elicoidale, riprendono i lavori a Brignole

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale tra il 2 e l’8 gennaio e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

1) Da lunedì 12 a mercoledì 14 gennaio, divieto notturno di transito sul Ponte Elicoidale tra lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi

2) Proroga fino al 31 marzo delle modifiche alla viabilità tra via Pisoni e via Rossini per la realizzazione di un nuovo sottopasso

3) Reintroduzione fino al 13 gennaio delle disposizioni in zona Brignole per i lavori dei quattro assi di forza del trasporto pubblico locale.

Ponte Elicoidale – Nodo di San Benigno

Da lunedì 12 a mercoledì 14 gennaio, per due notti consecutive, nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo, per lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, è istituito il divieto di transito sul Ponte Elicoidale, nel tratto compreso tra lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi.

Per due notti consecutive, nelle fasce orarie sopraindicate, non sarà pertanto possibile percorrere il nodo di San Benigno in direzione Levante provenendo da lungomare Canepa. Per chi si deve immettere in Sopraelevata, si consiglia di transitare da via Milano, mentre per chi è diretto in autostrada tramite il casello di Genova Ovest si consiglia di proseguire lungo le vie Milano e Cantore direzione Ponente, o in alternativa utilizzare l’entrata autostradale di Genova Aeroporto.

Via Pisoni e via Rossini – nuovo sottopasso

Sono prorogate fino al 31 marzo 2026, per consentire la realizzazione del nuovo sottopasso di via Rossini nell’ambito del progetto Nodo Ferroviario-Terzo Valico, le seguenti disposizioni:

– via Gastone Pisoni, nel tratto compreso tra il civico 4 e l’intersezione con via Rossini, divieto di transito pedonale su entrambi i marciapiedi con deviazione dei flussi pedonali su percorsi alternativi.

– via Gioacchino Rossini:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

2. obbligo di dare precedenza per i conducenti dei veicoli in marcia da mare verso monte all’intersezione con via Pisoni.

Piazza Verdi, viale Duca d’Aosta, via Brigata Liguria – assi di forza

Sono nuovamente reintrodotte fino alle ore 24.00 del 13 gennaio 2026, per i lavori del progetto dei quattro assi di forza del trasporto pubblico locale, nei sottoelencati tratti stradali, le seguenti disposizioni:

FASE 1C

– piazza Giuseppe Verdi, direttrice levante:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare nel controviale di mare.

– viale Emanuele Filiberto Duca d’Aosta:

settore riservato al capolinea delle linee del TPL urbano sul lato ponente nel tratto compreso tra viale Paolo Thaon di Revel e via Luigi Cadorna.

– via Brigata Liguria:

settore riservato al capolinea delle linee del TPL urbano sul lato levante nel tratto compreso tra via Malta e via Paolo Perani.

Sul sito istituzionale del Comune di Genova, a questo link, l’elenco dei principali “cantieri” in città, suddivisi anche per Municipio.