Cantieri in città, interventi e viabilità internativa a Genova dal 9 al 15 gennaio

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale tra il 9 e il 15 gennaio, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

1) Domenica 11 gennaio, a Nervi, variazioni ai regimi di circolazione e sosta tra via Sala, via Sant’Ilario e viale Franchini per lo svolgimento della “Domenica Pedonale”

2) Domenica 11 gennaio, a San Fruttuoso, variazioni ai regimi di circolazione e sosta in via Pendola per lo svolgimento della “Domenica Pedonale”

3) Per 6 mesi, in via sperimentale, divieto di transito sul ponte Tullio Barbieri, a San Quirico, al fine di fluidificare il traffico nella zona

4) Si ricorda, , da lunedì 12 a mercoledì 14 gennaio, il divieto notturno di transito sul Ponte Elicoidale, nel tratto compreso tra lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi, per i lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno.

Nel dettaglio:

1) VIA SALA E SANT’ILARIO, VIALE FRANCHINI – DOMENICA PEDONALE

Domenica 11 gennaio a Nervi, per l’evento “Domenica Pedonale”, nei sottoelencati tratti stradali saranno in vigore, nelle fasce orarie indicate, le seguenti disposizioni:

– via Sala, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di circolazione, eccetto per i veicoli diretti/provenienti dalle proprietà laterali carrabili per i quali sarà consentito il transito scortato/anticipato da personale volontario/di Polizia Locale.

– via Sala, stalli di sosta presenti all’altezza dei civici 16r, dalle 14.00 alle 19.00 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di sosta e fermata, con sanzione accessoria della rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti.

– viale Franchini, nel tratto tra via Campostano e piazza Pittaluga, tra le 14.00 e le 19.00:

senso unico alternato.

– via Sant’Ilario, nel tratto compreso tra via Donato Somma e largo Bassanite, tra le 14.00 e le 19.30 e comunque fino a cessate esigenze:

inversione del senso di marcia.

2) VIA PENDOLA – DOMENICA PEDONALE

Domenica 11 gennaio in via Pendola, a San Fruttuoso, per l’evento “Domenica Pedonale”, saranno in vigore, nelle fasce orarie indicate, le seguenti disposizioni:

– dalle 14.00 alle 18.00 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di circolazione.

– dalle 12.00 alle 18.00 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.

– dalle 14.00 alle 18.00 e comunque fino a cessate esigenze:

per consentire l’accesso ai passi carrabili situati in via Paggi, nel tratto compreso tra via Casoni e via Pendola e tra via Pendola e via Torti, viene istituito il divieto di circolazione in via Paggi all’intersezione con via Casoni e via Torti, con diritto di accesso ai varchi carrabili solo ai veicoli autorizzati.

3) PONTE TULLIO BARBIERI – DIVIETO TRANSITO A VEICOLI OLTRE 3,5 TONNELLATE

Preso atto del sopralluogo ambientale svolto in sinergia con la Direzione Smart Mobility il 29/12/2025 ed al quale hanno preso parte l’assessore comunale alla Mobilità e Lavoro, il presidente del Municipio V Valpolcevera ed alcuni sindaci dei Comuni limitrofi, nel corso del quale sono stati sollecitati provvedimenti tesi al miglioramento della fluidità della circolazione veicolare che attualmente risulta fortemente penalizzata nel tratto a monte dell’intersezione in parola con ripercussioni anche sulle dinamiche di traffico dell’intera vallata:

Sul ponte Tullio Barbieri, a San Quirico, per sei mesi, in via temporanea e sperimentale, è istituito il divieto di transito ai veicoli con una massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate al fine di ridurre il numero dei veicoli che, dalla direttrice monte-mare di via Semini, transitano per ponte Tullio Barbieri, impedendo a causa della loro mole, ai veicoli che seguono, di continuare la marcia senza arrestarsi.

4) PONTE ELICOIDALE – LAVORI ADEGUAMENTO NODO SAN BENIGNO

Da lunedì 12 a mercoledì 14 gennaio, per due notti consecutive, nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo, per lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, è istituito il divieto di transito sul Ponte Elicoidale, nel tratto compreso tra lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi.

Per due notti consecutive, nelle fasce orarie sopraindicate, non sarà pertanto possibile percorrere il nodo di San Benigno in direzione Levante provenendo da Lungomare Canepa. Per chi si deve immettere in Sopraelevata, si consiglia di transitare da via Milano, mentre per chi è diretto in Autostrada tramite il casello di Genova Ovest si consiglia di proseguire lungo le vie Milano e Cantore direzione Ponente, o in alternativa utilizzare l’entrata autostradale di Genova Aeroporto.

Sul sito istituzionale del Comune di Genova, al link https://shorturl.at/8xnQK, è possibile consultare l’elenco completo dei lavori in corso e in programma sull’intero territorio comunale, suddivisi per municipio.