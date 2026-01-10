Dal 12 gennaio ripartono i cantieri di Aspi sulle autostrade della Liguria

Genova. Da lunedì 12 gennaio riprendono i cantieri dopo la pausa per le festività natalizie lungo i tratti liguri gestiti da Autostrade per l’Italia.

Procrastinata invece di una settimana, con inizio lavori lunedì 19 gennaio, la chiusura dell’uscita della stazione di Chiavari per chi proviene da Livorno (con uscite alternative a Lavagna o Rapallo).

La chiusura si rende necessaria per eseguire la prima fase di riqualifica delle barriere dell’intero svincolo che terminerà il 5 marzo.

Successivamente i lavori proseguiranno fino a settembre 2026 con cantierizzazioni che garantiranno l’uscita e l’entrata dalla stazione di Chiavari.

Sul resto della A12, saranno presenti altri due cantieri rilevanti: una deviazione di carreggiata per cinque giorni tra Nervi e Recco, per lavori di manutenzione nella galleria “Colle degli Ometti”, in corrispondenza della quale la circolazione verrà garantita con una corsia per senso di marcia.

Il cantiere verrà attivato lunedì 12 alle 12:00 e terminerà venerdì 16 gennaio alle 14:00.

Il secondo cantiere prevede una riduzione a una corsia tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova, con avvio sempre lunedì 12, per consentire l’esecuzione di interventi di ammodernamento sugli impianti della galleria Santa Giulia.

Sulla A7 proseguono i lavori nelle gallerie Monreale, Giovi e Campora Nord e quelli di riqualifica delle barriere di sicurezza tra Ronco Scrivia e Busalla per l’esecuzione dei quali restano gli scambi di carreggiata, già attivi tra Bolzaneto e Busalla e tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone.

Infine, sulla A26, i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e di ammodernamento dei giunti nella zona di Masone e Ovada partiranno dal 19 gennaio, con cantieri che garantiranno due corsie per senso di marcia.