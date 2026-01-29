  • News24
Cantieri autostradali, dal prossimo weekend ridotto lo scambio di carreggiata sulla A7

L'assessore Giampedrone: "In anticipo sul cronoprogramma, minore impatto sul traffico"

Genova. “I lavori di Aspi stanno procedendo spediti: dal prossimo fine settimana, in anticipo rispetto al cronoprogramma, lo scambio di carreggiata in direzione nord tra Bolzaneto e Busalla per l’intervento nella galleria Campora verrà ridotto dagli attuali 6,5 chilometri a 2 chilometri, determinando così un minore impatto sul traffico”.

Lo annuncia l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone in merito all’intervento realizzato da Aspi sul nodo di Busalla, avviato il 29 settembre scorso.

In vista della prosecuzione dei lavori, per garantire la massima informazione a cittadini e amministratori locali sulla successiva fase di cantierizzazione, Regione Liguria sta programmando nelle prossime settimane nuove riunioni del tavolo tecnico di confronto con il territorio.

