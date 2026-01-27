  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ritrovato

Smarrito da cinque giorni, i vigili del fuoco salvano il cane Charlie da un pozzo

L'husky si era smarrito nella zona di Pra' lo scorso 21 gennaio: il padrone lo stava cercando e ha sentito un guaito

Genova. Dopo giorni di ricerche continue è stato ritrovato e soccorso dai vigili del fuoco Charlie, un husky che lo scorso 21 gennaio si era smarrito nella zona compresa tra via Stassano e via Branega, a Pra’.

I vigili del fuoco lo hanno recuperato martedì mattina proprio in località Branega: il padrone, che lo cercava da cinque giorni, ha sentito il guaito provenire da un pozzo nella boscaglia.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a raggiungere il cane usando la scala in dotazione e, dopo averlo imbragato, lo hanno issato fuori dove lo attendeva il proprietario.

In buone condizioni di salute, Charlie è stato comunque portato dal veterinario per accertamenti.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.