Smarrito da cinque giorni, i vigili del fuoco salvano il cane Charlie da un pozzo

Genova. Dopo giorni di ricerche continue è stato ritrovato e soccorso dai vigili del fuoco Charlie, un husky che lo scorso 21 gennaio si era smarrito nella zona compresa tra via Stassano e via Branega, a Pra’.

I vigili del fuoco lo hanno recuperato martedì mattina proprio in località Branega: il padrone, che lo cercava da cinque giorni, ha sentito il guaito provenire da un pozzo nella boscaglia.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a raggiungere il cane usando la scala in dotazione e, dopo averlo imbragato, lo hanno issato fuori dove lo attendeva il proprietario.

In buone condizioni di salute, Charlie è stato comunque portato dal veterinario per accertamenti.