Lieto fine

Cane bloccato sulla scogliera di Pieve Ligure, raggiunto e salvato dai vigili del fuoco

Il padrone lo aveva smarrito due giorni fa: glielo hanno riconsegnato affamato ma in buona salute

Pieve Ligure. Disavventura a lieto fine questo pomeriggio per un cane rimasto bloccato sulla scogliera di Pieve Ligure, a circa 8 metri di altezza sul mare.

L’animale è stato notato da un passante che percorreva via Demola e ha dato l’allarme.

Accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Rapallo, hanno approntato una manovra di corde per raggiungerlo e riportarlo sulla strada. Operazione non facile a causa della grossa taglia dell’animale, un alano, complice anche il suo comportamento poco collaborativo.

Tramite i social i vigili del fuoco sono riusciti anche a rintracciare anche il padrone, che lo aveva smarrito il pomeriggio del 31 dicembre scorso. Glielo hanno riconsegnato affamato ma in buona salute.

