Crudetà

Abbandona il cane legato a un palo, denunciato 60enne: “Volevo lasciarlo ai giardini ma c’era troppa gente”

L'animale era da solo in una creuza isolata. A trovarlo gli agenti della polizia locale. L'uomo, un sessantenne, è stato denunciato

Genova. Lo ha lasciato legato a un palo in passo Pio Parma, stretta creuza a Quinto, al freddo e senza cibo né acqua. A notare il cane sono stati due agenti della polizia locale, che lo hanno subito recuperato e hanno rintracciato l’uomo che l’ha abbandonato.

Si tratta di un sessantenne residente in via Novella, cui gli agenti sono risaliti grazie al microchip del cane. L’uomo ha ammesso l’intenzione di voler abbandonare il cane: ha preso un treno a Sestri Ponente ed è sceso a Quinto con l’intenzione di abbandonare il cane nei giardini pubblici, ma vista la presenza di molte persone ha deciso di legarlo a un palo e andarsene.

Il sessantenne è stato denunciato, mentre il cane, fortunatamente in buone condizioni, è stato recuperato e affidato al canile, dove riceverà le cure necessarie e sarà avviato alle procedure previste per la sua tutela.

