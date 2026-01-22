Campo Ligure, c’è il progetto per il ponte: durante il lavori un impalcato temporaneo per garantire la viabilità

Campo Ligure. Serviranno diversi mesi per completare la completa messa in sicurezza del ponte, che sarà demolito e ricostruito, ma durante i lavori la viabilità sarà assicurata da un impalcato temporaneo costruito poco distante e che “salverà” il borgo dal passaggio dalle centinaia di auto e camion che ogni giorno attraversano la vallata.

Stiamo parlando di Campo Ligure, comune della Valle Stura attraversato – come è noto – dalla SS 456 del Turchino. Il ponte della statale è da tempo oggetto di studio per via del suo ammaloramento strutturale, tanto che Anas, già del 2023, ha impostato uno studio per il suo completo rifacimento. Dal 2022, a causa di queste criticità, è stata imposto un limite di carico, con il traffico a senso unico alternato regolato da semaforo, mentre la tenuta della struttura è stata assicurata da rinforzi temporanei.

In questi giorni è stato definito il progetto dell’intervento, che vedrà la demolizione e la ricostruzione dell’impalcato: “Entro il mese dovrebbe partire la conferenza dei servizi che definirà la successiva progettazione esecutiva – commenta il sindaco di Campo Ligure Giovanni Oliveri raggiunto telefonicamente da Genova24 – le tempistiche al momento non sono state definite. Certo è che rispetto alle prime ipotesi di cronoprogramma si sono accumulati dei ritardi”.

Non tutte le notizie però sono “negative”: “La novità principale è che Anas provvederà a installare un passaggio temporaneo con un ponte di tipo Bailey che permetterà di bypassare il temuto passaggio in paese sempre a senso unico alternato – spiega il sindaco – Un particolare importante perchè nel nostro territorio in questi anni abbiamo subito le dinamiche di traffico legate ai lavori autostradali: la statale del Turchino è l’unica alternativa all’A26″