Campionato Invernale del Tigullio: grande equilibrio in avvio di seconda manche

Lavagna. La seconda manche del 50° Campionato Invernale del Tigullio si è aperta con le due prove disputate oggi, segnate da una tramontana di otto nodi. La rassegna velica a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio è nuovamente ripartita dopo un sabato all’insegna della buona volontà non ripagata dalle condizioni ventose. “Ancora una giornata nel segno della combattività degli equipaggi, trenta in questa seconda manche, e della generosità di uno staff attenzione a tutte le esigenze dei partecipanti” afferma Franco Noceti, deus ex machina dell’evento.

Nella classe ORC A-B, Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI) e To Be di Stefano Rusconi (YCI) si dividono i successi di questa domenica dell’Invernale, in una domenica in cui anche WB IX è protagonista con un secondo e un terzo posto. Rusconi e Ghislanzoni, nella gara in cui non riescono a vincere, sono rispettivamente secondo e terzo.

Nell’ORC C Pomella J di Nicola Vivanet (LNI Santa Margherita Ligure) e Padawan di Donald Hart (LNI Sestri Ponente) conquistano una vittoria a testa, a mettersi in evidenza è anche J Lab di Garibotto (LNI Chiavari) con un secondo e un terzo posto.

Nella Rating FIV prima è Alegher..do di Enrico De Marchi (YC Chiavari) a imporsi su Mary Star of the Sea di Bram Renier e Jayrose di Agrosi-Bertani-Spada (LNI Genova) e poi è Ariarace di Azzimonti e Preda (LNI Rapallo) a precedere Jayrose e Mary Star of the Sea.

L’Invernale del Tigullio proseguirà poi il 31 gennaio e 1° Febbraio per finire il 14 e 15 Febbraio 2026. L’organizzazione è a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da CN Lavagna, CN Rapallo, CV S. Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S. Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, YC Chiavari, YC Italiano e YC Sestri Levante.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lavagna, con Venti Sails partner tecnico. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.