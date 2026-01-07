Camogli: al via il progetto ‘A scuola di teatro’ che coinvolge gli alunni del circondario

Camogli. Scuola viva e progetti smart: gli alunni di Camogli scoprono il Teatro Sociale come ‘luogo proprio’, non solo da spettatori, sono protagonisti del progetto FruttiAmo e sviluppano relazioni positive con la pet-therapy.

“Nell’ottica di realizzare sempre più una scuola viva, che non offra solo nozioni ma che sviluppi progetti mirati a traguardare una formazione a 360 gradi, stiamo mettendo in campo una serie di iniziative a partire dalle prime settimane di gennaio” annuncia l’assessora all’Istruzione Emanuela Caneva.

Si comincia con ‘A scuola di teatro’ che coinvolge il Comune, la Fondazione Teatro Sociale e l’Istituto comprensivo Avegno, Camogli, Recco e Uscio, e gli alunni del plesso camogliese (5 classi della primaria di primo grado e 4 della primaria di secondo grado). “Si tratta di un progetto pilota che è nostra intenzione istituzionalizzare – spiega Caneva − l’obiettivo è far vivere ai bambini e ai ragazzi il Teatro Sociale, uno dei gioielli di Camogli, non solo come spettatori ma come elemento fondante non solo della fruizione territoriale ma anche della loro formazione. Un pool di esperti accompagnerà i giovanissimi in un percorso di apprendimento che approfondirà aspetti tecnici e logistici. L’auspicio è suscitare interesse e, perché no, gettare le basi per futuri studi specifici o sbocchi professionali. Gli attori sono sempre la categoria più visibile, agli occhi dei bambini e dei ragazzi, e, a volte, anche la figura del regista. Il nostro intento, invece, è destare attenzione per altri ruoli specifici, a cominciare dalle maestranze. Al termine del percorso 2025-2026, alla fine dell’anno scolastico, verrà messo in scena uno spettacolo basato su quanto appreso dai giovanissimi allievi. Non una classica recita ma il risultato di un lavoro che mostri, sul piano pratico, la conoscenza di quanto acquisito”.

Il progetto è totalmente finanziato dal Comune e include la presenza degli alunni a uno o due spettacoli della stagione dei ragazzi. Verrà inserito dalla dirigenza scolastica nel Piano Formativo Triennale dei plessi di Camogli.

A breve partirà ‘Fruttiamo’: al giovedì mattina i bambini della primaria di primo grado porteranno a scuola, come merenda, un frutto “per promuovere un’alimentazione sana – dice Caneva – e per ridurre lo spreco del cibo in ambito scolastico”.

Definito un terzo progetto sulla pet therapy a scuola con il cane Polly e Irene Solari, che ha una formazione specifica e lavora come operatore socio-sanitario. Un progetto che si realizza grazie alla collaborazione di Sonia Gentoso, presidente dell’Associazione per la Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli Aps, organizzatrice del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. “Si tratta di un lavoro ad hoc nelle classi per sviluppare la relazione tra bambini, cane e docenti – spiega Caneva − i benefici della pet therapy sono ormai noti e riconosciuti anche negli ospedali o in situazioni di difficoltà e aprono, davvero, a nuove prospettive per il benessere di bambini e adulti”.