Call center, burocrazia e bollette incomprensibili? Lene semplifica l’energia domestica

Nonostante l’energia sia un servizio essenziale, per molti consumatori italiani gestirla continua a essere fonte di frustrazione. Procedure lente, linguaggio tecnico, documentazione cartacea e assistenza difficile da contattare trasformano una semplice attivazione o richiesta in un’esperienza complicata e dispendiosa.

Mentre molti settori hanno già abbracciato la digitalizzazione in modo strutturale, il comparto energetico – soprattutto nei canali tradizionali – fatica ancora a rinnovarsi. Questo scollamento è evidente ogni volta che si cerca di leggere una bolletta poco chiara, cambiare un dato contrattuale o semplicemente ottenere informazioni in tempi accettabili.

L’assistenza telefonica come ostacolo, non supporto

Uno dei punti più critici è rappresentato dai call center: tempi di attesa spesso lunghi, rimpalli da un operatore all’altro e mancanza di continuità nella gestione dei casi. Per chi lavora, ha una famiglia o semplicemente vuole risolvere in autonomia un problema, il sistema attuale si rivela spesso inefficace.

A questo si aggiunge la scarsa trasparenza percepita: le condizioni contrattuali non sempre sono comprensibili e il cliente ha spesso la sensazione di non avere pieno controllo sul proprio servizio.

Sempre più persone cercano autonomia e chiarezza

Negli ultimi anni, questa insoddisfazione ha prodotto un effetto chiaro: molti utenti si stanno orientando verso servizi digitali, che garantiscono autonomia, velocità e semplicità. In un mondo in cui si può gestire il conto corrente da un’app o fissare una visita medica con un click, anche l’energia deve poter seguire la stessa logica.

Lene: la risposta digitale a un bisogno reale

Lene nasce nel 2025 all’interno del Gruppo Enel proprio per offrire un’alternativa concreta a tutto questo. È una Digital Company creata da zero, non l’adattamento di un sistema preesistente: tutto avviene online, senza carta, senza sportelli, senza attese telefoniche.

Attivare un contratto richiede meno di tre minuti, da qualsiasi dispositivo. Subito dopo, l’utente accede a un’area personale intuitiva da cui può aggiornare i propri dati, pagare bollette o richiedere assistenza. Il tutto in autonomia, 24 ore su 24.

Un servizio clienti che funziona davvero

Lene luce e gas rivoluziona anche il concetto di assistenza: al posto delle lunghe attese al telefono, offre una chat innovativa, supportata da sistemi di intelligenza artificiale per gestire le richieste in tempo reale. E se serve parlare con un operatore, il passaggio avviene senza interruzioni, direttamente nella stessa piattaforma.

In questo modo, ogni cliente riceve supporto quando serve, senza dover ripetere ogni volta il proprio caso o attendere una richiamata.

Innovazione sì, ma con basi solide

La forza di Lene non risiede solo nella sua agilità digitale, ma anche nella sua struttura: dietro c’è un Gruppo come Enel, che garantisce esperienza, sicurezza e visione strategica. Questo equilibrio tra affidabilità e innovazione permette a Lene di proporsi come un punto di riferimento credibile per chi cerca un servizio energetico davvero al passo con i tempi.

L’energia torna nelle mani delle persone

Lene interpreta il cambiamento in atto con una proposta concreta, moderna e accessibile. Per chi è stanco della burocrazia, delle telefonate infinite e delle offerte incomprensibili, rappresenta una nuova modalità di vivere l’energia: più vicina, più semplice, più trasparente.