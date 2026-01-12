Stufa difettosa a una festa, bambini e adulti intossicati a Rivarolo

Genova. I primi segnali sono stati mal di testa, vertigini, nausea e vomito, sintomi comparsi quasi contemporaneamente tra i presenti e che hanno fatto scattare l’allarme. A sentirsi male per primi sono stati i bambini, seguiti poco dopo dagli adulti: segnali che hanno portato alla scoperta di un’intossicazione da monossido di carbonio durante una festa.

L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio in una sala a uso di un ente religioso in via Roggerone, a Rivarolo, dove era in corso una festa. In tutto 20 persone, tra cui 17 bambini, di età compresa tra tre mesi e dieci anni, e 3 adulti, sono finiti al pronto soccorso, del Gaslini e del San Martino.

Dopo gli accertamenti medici, che hanno confermato si trattava di un’intossicazione da monossido di carbonico, per alcuni, figli e genitori, tutti di nazionalità nigeriana, è stato necessario il trattamento in camera iperbarica. Altri sono soltanto rimasti in osservazione in ospedale. I bambini, in particolare, dopo la camera iperbarica sono stati poi ricoverati al Gaslini dove si trovano sotto stretto monitoraggio.

Tutti i pazienti sono costantemente sorvegliati e monitorati dal personale sanitario, non sono in pericolo di vita e si trovano in condizioni cliniche stabili. Alcuni di loro sono sottoposti a ossigenoterapia e sono stati ricoverati in diversi reparti, in base alle specifiche esigenze cliniche e organizzative. Come da protocollo, non è prevista la dimissione prima delle 24 ore di osservazione: le dimissioni avverranno progressivamente tra la serata di oggi e la giornata di domani.

Domenica nel locale dove era avvenuta la festa sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova per una verifica, richiesta proprio dal 118. I pompieri hanno individuato la causa dell’intossicazione in una stufa vecchia e in cattive condizioni, responsabile della fuoriuscita del gas mentre le famiglie stavano festeggiando. La stufa è stata posta sotto sequestro su disposizione della procura di Genova.