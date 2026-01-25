Calcio, domenica con Genoa-Bologna e Samp: i racconti live su Genova24

Genova. Con il “calcio moderno” capita sempre più di rado, ma a volte, anche Genova riesce a vivere una classica domenica con entrambe le sue squadre, Genoa e Sampdoria, in campo.

Genoa – Bologna, alle 15 al Ferraris, e Catanzaro – Sampdoria, alle 17.15 allo stadio Ceravolo, saranno raccontate con dirette testuali live e approfondimenti post partita qui su Genova24 e sui nostri social.

Genoa, De Rossi: “Non dobbiamo snobbare il Bologna”

“Entusiasmo e attenzione” chiede il mister rossoblù Daniele De Rossi ai suoi con “l’ambizione di poterli battere”. Resta aperta l’incognita sul portiere: il titolare in questi mesi dovrebbe essere l’olandese Bijlow ma Leali potrebbe restare tra i pali, oggi.

In difesa, Ostigard squalificato, scende in campo Otoa. Accanto al danese Marcandalli e Vasquez, con il neo rossoblù Zatterstrom e il Primavera Celik in panca.

Norton-Cuffy, recuperato, potrebbe entrare subito ma Sabelli scalpita. A sinistra c’è Martin. In mezzo Frendrup ed Ellertsson. Malinovskyi ieri ha lavorato regolarmente in gruppo ma De Rossi studia alternative. Colombo e Vitinha non sono in discussione. Ekuban torna tra i convocati, confermato Nuredini. Baldanzi, per ora, in tribuna.

Sampdoria, tre punti in trasferta che valgono oro in classifica

Con quasi 400 tifosi partiti per la Calabria, la Samp di Angelo Gregucci si appresta a sfidare il Catanzaro: “Servono sacrificio e qualità”, dice il mister.

Una vittoria in trasferta manca da tempo ma tre punti consentirebbero ai blucerchiati di fare un bel balzo in classifica, scavalcando Entella, Spezia, Mantova, Bari e Reggiana.

Ma la Samp che scenderà in campo dovrà fare a meno di Esposito, Barak, Venuti e Benedetti, inoltre c’è squalifica di Ioannou. Torna Girelli, dopo un anno e mezzo fuori rosa. Recuperati Abildgaard e Depaoli, dentro dal primo minuto. Alternativa in attacco tra Coda o Brunori e in porta, Ghidotti o Martinelli.