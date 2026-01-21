Busalla, verso la conclusione il cantiere sul rio Migliarese

Busalla. Entra nella fase conclusiva l’intervento di messa in sicurezza idraulica del Rio Migliarese a Busalla, in Valle Scrivia. Un’opera complessiva da 9,7 milioni di euro, che mette in sicurezza il centro abitato in passato colpito da gravi esondazioni. La visita odierna al cantiere di piazza Garibaldi è stata l’occasione per fare il punto sull’ultima fase dei lavori, con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore alla Difesa del suolo e Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana e il sindaco del Comune di Busalla Loris Maieron.

“Si tratta di una messa in sicurezza storica per Busalla, con 10 milioni di euro di investimento per tre lotti di lavoro – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Il primo e il secondo sono già stati conclusi e l’obiettivo è completare il terzo entro settembre, in tempo per la stagione autunnale e prima dell’inizio della prossima fase di lavori sull’autostrada, quando questa strada diventerà centrale per la viabilità. Si tratta di opere strategiche sul piano della prevenzione pensate per ridurre in modo significativo il rischio idraulico e aumentare la capacità di resilienza del territorio di fronte agli eventi meteorologici estremi. I lavori consentiranno di migliorare la capacità di deflusso del fiume e di affrontare il rischio di piene duecentennali. Anche a Busalla ci avviamo a concludere un intervento strutturale di messa in sicurezza, in linea con quanto già fatto su molti corsi d’acqua della Liguria”.

“L’intervento a Busalla è un esempio di come si deve lavorare per il bene della comunità – spiega l’assessore alla Difesa del suolo e Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – Investendo sulla prevenzione si aumenta la resilienza e la sicurezza dei territori ed è fondamentale farlo in tempi ordinari, non solo in emergenza. In quest’ottica di prevenzione, come struttura commissariale utilizziamo in collaborazione con l’amministrazione anche fondi di Protezione civile. L’opera presentava un’elevata complessità: i rivi attraversavano il centro abitato e per questo è stato necessario ricorrere al Pris per l’abbattimento di un edificio. Inoltre il primo lotto interessava la principale arteria stradale di Busalla. Determinante è stata la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti: questo è il metodo con cui in Liguria affrontiamo la sicurezza del territorio, investendo risorse importanti in modo efficace per tutelare cittadini e attività economico-produttive”.

Nello specifico, l’intervento sul Rio Migliarese è articolato in tre lotti funzionali. Dopo la conclusione del primo lotto nel 2022 e del secondo nel 2024, è attualmente in corso il terzo e ultimo lotto – del valore di 4,8 milioni di euro – che si concluderà entro settembre 2026.

Il terzo lotto rappresenta la fase definitiva dell’intervento. Prevede infatti l’ampliamento della sezione del rio, la rimozione del tombamento e la ricostruzione degli argini per l’adeguamento alla portata duecentennale. In questo contesto si è resa necessaria la demolizione della palazzina di piazza Colombo 6, edificata direttamente sul corso del rio e incompatibile con le opere di messa in sicurezza.

Regione Liguria ha attivato due Programmi Regionali di Intervento Strategico (Pris), entrambi conclusi, a tutela di cittadini e attività economiche coinvolte dai lavori. Complessivamente sono state indennizzate dieci unità immobiliari, tra residenti e attività commerciali, per un importo totale di circa 500mila euro (499.650 euro). Il sopralluogo è stato anche occasione per richiamare un altro intervento strategico per Busalla: il parcheggio di interscambio, finanziato da Regione Liguria con Fondo Strategico 2025 per la parte infrastrutturale. Un’opera che si inserisce in una visione complessiva di riqualificazione dell’area e di miglioramento dell’accessibilità al centro urbano, in sinergia con la conclusione del cantiere sul rio che darà anche nuova spinta all’economia della vallata.