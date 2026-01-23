Bucci dà un incarico anche a Paolo Carini, il commissario Udc è “senior consultant per le politiche sociali”

Genova. Dopo il varo della nuova giunta a nove assessori e il terremoto delle liste civiche, il presidente Marco Bucci accontenta anche l’Udc. Dal 1° febbraio 2026 il commissario provinciale Paolo Carini ricoprirà l’incarico di senior consultant per le Poltiche sociali del governatore.

A farlo sapere tramite un comunicato stampa è lo stesso Carini dalla sua casella e-mail dell’Udc Liguria, salvo poi precisare: “L’incarico ricevuto esula dal mio ruolo nel partito Udc ed è a titolo gratuito“.

Il ruolo prevede attività di supporto all’analisi e allo sviluppo di politiche e progetti in ambito sociale e di coesione territoriale, con particolare attenzione al dialogo intergenerazionale, alla valorizzazione delle comunità locali e del Terzo Settore, nonché alla promozione di iniziative di volontariato e mentoring.

Un focus specifico sarà dedicato ai temi della disabilità, dell’inclusione e al sostegno delle persone e delle famiglie più fragili, oltre all’analisi dei bisogni sociali emergenti e alla valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territorio ligure.

“Ringrazio il presidente Marco Bucci per la fiducia accordata e per l’opportunità di contribuire, con senso di responsabilità e spirito di servizio, al rafforzamento delle politiche sociali della Regione Liguria”, dichiara Paolo Carini.