Brucia l’auto nel parcheggio sotto il palazzo: edificio evacuato nella notte

Chiavari. Momenti di paura questa mattina a Chiavari, quando, poco prima delle ore 6 di questa mattina, una vettura in sosta è stata distrutta dall’incendio con le fiamme che hanno lambito le finestre del palazzo, tanto da spingere i vigili del fuoco ad evacuare l’edificio.

L’allarme è scattata poco prima dell’alba: l’automobile era parcheggiata in sosta proprio sotto il condominio. In pochi minuti l’incendio ha preso corpo mettendo in allarme tutto il circondario.

Da li la decisione dei pompieri: una volta messe in sicurezza le persone residenti nel palazzo, il rogo è stato domato e sono stati fatti i rilievi del caso per capire le cause dell’incendio.