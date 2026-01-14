Nuova gestione per il Blue Marlin di Nervi: concessione riassegnata dopo il “cartello” tra due concorrenti

Genova. Il litorale di Genova Nervi si prepara a un cambiamento nella gestione dei propri esigui quanto caratteristici stabilimenti balneari. Si è infatti conclusa la procedura di aggiudicazione della concessione demaniale marittima dello storico stabilimento “Blue Marlin“.

Una procedura per la quale non sono mancati i colpi di scena. L’iter amministrativo, avviato nel 2024, ha visto il confronto tra tre diverse proposte progettuali valutate da una commissione tecnica. In una prima fase, la graduatoria di merito vedeva in testa la società MALI’ srl con un punteggio di 91,83, seguita dal costituendo Rti (composto da 4 ANY JOB srl. e Sangallo Distilleria delle Cinque Terre srl.) con 78,55 punti e, infine, il terzo posto raggiunto dal concessionario uscente con 39,16 punti.

Ma i risultati sono stati ribaltati: a seguito di una approfondita istruttoria avviata dopo una segnalazione del secondo classificato, è emerso infatti che “la sussistenza di plurimi elementi gravi, precisi e concordanti circa un coordinamento delle offerte” tra il primo classificato il concessionario uscente “tale da alterare i principi di par condicio tra i partecipanti, segretezza delle offerte e trasparenza della gara”, come si legge nella determinazione dirigenziale del Comune di Genova. Per questo motivo i due concorrenti interessati da questo “accordo” non lecito sono stati esclusi.

A seguito di tale esclusione, quindi, l’amministrazione ha designato quale nuovo aggiudicatario il R.T.I. guidato dalla mandataria 4 ANY JOB s.r.l.. Nonostante siano pendenti ricorsi al Tar della Liguria, promossi dai soggetti esclusi, il Comune ha ritenuto opportuno procedere per “garantire la valorizzazione del demanio marittimo”.