  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Sorpresa

Nuova gestione per il Blue Marlin di Nervi: concessione riassegnata dopo il “cartello” tra due concorrenti

A spuntarla il secondo classificato nella gara pubblica: dopo l'istruttoria emerso un "accordo" per coordinare le offerte tra il primo e il terzo classificato

blue marlin

Genova. Il litorale di Genova Nervi si prepara a un cambiamento nella gestione dei propri esigui quanto caratteristici stabilimenti balneari. Si è infatti conclusa la procedura di aggiudicazione della concessione demaniale marittima dello storico stabilimento “Blue Marlin“.

Una procedura per la quale non sono mancati i colpi di scena. L’iter amministrativo, avviato nel 2024, ha visto il confronto tra tre diverse proposte progettuali valutate da una commissione tecnica. In una prima fase, la graduatoria di merito vedeva in testa la società MALI’ srl con un punteggio di 91,83, seguita dal costituendo Rti (composto da 4 ANY JOB srl. e Sangallo Distilleria delle Cinque Terre srl.) con 78,55 punti e, infine, il terzo posto raggiunto dal concessionario uscente con 39,16 punti.

Ma i risultati sono stati ribaltati: a seguito di una approfondita istruttoria avviata dopo una segnalazione del secondo classificato, è emerso infatti che “la sussistenza di plurimi elementi gravi, precisi e concordanti circa un coordinamento delle offerte” tra il primo classificato il concessionario uscente “tale da alterare i principi di par condicio tra i partecipanti, segretezza delle offerte e trasparenza della gara”, come si legge nella determinazione dirigenziale del Comune di Genova. Per questo motivo i due concorrenti interessati da questo “accordo” non lecito sono stati esclusi.

A seguito di tale esclusione, quindi, l’amministrazione ha designato quale nuovo aggiudicatario il R.T.I. guidato dalla mandataria 4 ANY JOB s.r.l.. Nonostante siano pendenti ricorsi al Tar della Liguria, promossi dai soggetti esclusi, il Comune ha ritenuto opportuno procedere per “garantire la valorizzazione del demanio marittimo”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.