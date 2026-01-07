  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Guasto

Black-out in centro, palazzi e negozi senza luce per oltre un’ora

Dalle 10 del mattino niente elettricità nella zona compresa tra la parte finale di via XX Settembre, via Granello e via Malta

Generico gennaio 2026

Genova. Black-out elettrico in centro città mercoledì mattina.

Poco dopo le 10 del 7 gennaio i palazzi e i negozi della zona compresa tra la parte finale di via XX Settembre, via Granello e via Malta sono rimasti senza corrente elettrica, che alle 11.30 non era ancora tornata.

Conseguenza diretta, alcuni negozi hanno chiuso temporaneamente – in pieno periodo di saldi – e molti uffici si sono ritrovati al buio e, in alcuni casi, anche al freddo.

Sul sito di E-Distribuzione sono segnalati due guasti distinti: uno della centralina di via San Vincenzo e una della centralina Canevari, all’altezza di via Fiasella, di cui si prevede il ripristino intorno alle 13.30.

L’azienda fa sapere che si è trattato di un guasto sulla rete di bassa tensione, con necessità di sostituire una presa all’interno di un’intercapedine. L’intervento quindi è risultato piuttosto complesso. La luce è tornata poco prima delle 13.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.