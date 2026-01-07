  • News24
Querelle sul corteo dei Magi, Bizzarri contro la destra genovese: “Incapace come la sinistra nazionale ”

L'attore e comico punta il dito contro le critiche mosse dalla Lega alla sindaca Salis per l'eliminazione dei tre cortei con il presepe vivente per la giornata dell’Epifania

Genova.

Genova. “L’opposizione di destra, a Genova, è lo specchio fedele dell’opposizione di sinistra a livello nazionale”. A intervenire sui social sulle ultime contestazioni alla sindaca di Genova Silvia Salis è Luca Bizzarri, attore e comico genovese ed ex presidente della Fondazione Palazzo Ducale.

Bizzarri ha voluto commentare le parole con cui la Lega genovese ha accusato Salis e la giunta di avere eliminato i tre cortei dei Magi con il presepe vivente per la giornata dell’Epifania: “Queste sono scelte, politiche, chiare da cui mi dissocio totalmente e prendo le distanze perché non si può cancellare ciò che ha funzionato e coinvolto tante persone”, ha detto la capogruppo della Lega in Comune Paola Bordilli.

A Bordilli ha risposto, indirettamente, Bizzarri, sottolineando come l’opposizione di destra a Genova sia “lo specchio fedele dell’opposizione di sinistra a livello nazionale. Totalmente incapace di cogliere i problemi seri e presenti in città (e nel Paese), si occupa di minchiate sbraitando di presepi, alberi e Re Magi”.

La stessa cosa che fa il Pd in Italia inventandosi parole nuove e diritti violati inesistenti – conclude Bizzarri – È la cartina al tornasole di un’incapacità evidente della politica, del fatto che, spesso (non sempre) chi fa politica avrebbe fallito in qualsiasi altra occupazione professionale”.

