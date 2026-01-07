Querelle sul corteo dei Magi, Bizzarri contro la destra genovese: “Incapace come la sinistra nazionale ”

Genova. “L’opposizione di destra, a Genova, è lo specchio fedele dell’opposizione di sinistra a livello nazionale”. A intervenire sui social sulle ultime contestazioni alla sindaca di Genova Silvia Salis è Luca Bizzarri, attore e comico genovese ed ex presidente della Fondazione Palazzo Ducale.

Bizzarri ha voluto commentare le parole con cui la Lega genovese ha accusato Salis e la giunta di avere eliminato i tre cortei dei Magi con il presepe vivente per la giornata dell’Epifania: “Queste sono scelte, politiche, chiare da cui mi dissocio totalmente e prendo le distanze perché non si può cancellare ciò che ha funzionato e coinvolto tante persone”, ha detto la capogruppo della Lega in Comune Paola Bordilli.

A Bordilli ha risposto, indirettamente, Bizzarri, sottolineando come l’opposizione di destra a Genova sia “lo specchio fedele dell’opposizione di sinistra a livello nazionale. Totalmente incapace di cogliere i problemi seri e presenti in città (e nel Paese), si occupa di minchiate sbraitando di presepi, alberi e Re Magi”.

“La stessa cosa che fa il Pd in Italia inventandosi parole nuove e diritti violati inesistenti – conclude Bizzarri – È la cartina al tornasole di un’incapacità evidente della politica, del fatto che, spesso (non sempre) chi fa politica avrebbe fallito in qualsiasi altra occupazione professionale”.