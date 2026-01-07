Bimbo caduto da una scuola a Voltri, acquisita documentazione dal Comune sulla sicurezza della struttura

Genova. Si allarga l’inchiesta della Procura di Genova sul bimbo di sette anni caduto dal terrazzo della scuola di Voltri il 18 settembre scorso. Gli investigatori, coordinati dalla pm Patrizia Petruzziello, nelle scorse settimane hanno acquisito documentazione sia in Comune che presso l’ente proprietario della struttura, l’Opera Pia Villa Duchessa di Galliera. Dalle indagini, infatti, sarebbe emerso che l’immobile non aveva i requisiti minimi di sicurezza. Il riferimento non è soltanto alla porta che il piccolo avrebbe aperto senza problemi per arrivare al terrazzo, ma anche alle condizioni dell’edificio in generale.

Nel registro degli indagati così finirebbero non solo gli insegnanti di sostegno (13) che avrebbero dovuto vigilare sul bambino ma anche i gestori e proprietari della struttura.

Ai primi verrebbe contestato l’abbandono di minore aggravato dalle lesioni gravissime, ai secondi reati colposi. Inoltre, sarebbe emerso un ritardo nella trasmissione dalla vecchia scuola alla nuova della documentazione relativa al piccolo in cui veniva specificata la gravità della sua situazione e della assoluta necessità di sorveglianza strettissima.

Invece, lo studente del polo Res, per bambini con esigenze educative speciali, sarebbe stato lasciato da solo per almeno venti minuti, libero di girare per il plesso e di aprire una porta, che doveva rimanere chiusa, per accedere al terrazzo. In quella sezione ci sono 13 alunni con esigenze speciali e ognuno è seguito da una persona. Quel giorno l’insegnante del bambino era assente ma in sede c’era comunque personale superiore al numero degli studenti.