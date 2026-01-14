Bimbi a lezione di soccorso con la Croce Rossa attraverso il gioco

Genova. Una lezione speciale quella di ieri mattina a cura della Croce Rossa di Genova: ad ascoltare come funziona il corpo umano e a imparare come chiamare il numero unico di emergenza 112 e come capire se una persona che non ci risponde è incosciente e se respira sono stati i bambini della Scuola dell’Infanzia San Luigi di salita Carbonara.

Una lezione attraverso il gioco.

“Rimaniamo sempre stupiti da quanta energia e consapevolezza possa venir fuori da bambini così piccoli − si legge nella nota della Croce Rossa − in primavera continueremo l’esperienza con questi futuri cittadini attivi, ai quali verranno mostrati gli strumenti del soccorso e una ambulanza normalmente utilizzata nei servizi di emergenza. E chissà… magari qualcuno, crescendo, vorrà diventare volontario di Croce Rossa”.

Nella sede del comitato di Genova di corso Gastaldi vengono svolte attività ludico/addestrative con i bambini di età compresa tra gli 8 ed i 13 anni. Una volta raggiunti i 14 anni, per diventare volontari della Croce Rossa Italiana, basta registrarsi sul portale nazionale. In questo modo si verrà avvisati di tutti i corsi di accesso attivati nei pressi del proprio domicilio, ai quali si potrà partecipare gratuitamente.