Il Genoa vuole Bento, il portiere dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo

Genova. In casa Genoa non sono stati certo giorni di annunci, ma di lavoro sotto traccia sì.

Un focus particolare sulla porta per chiudere l’operazione del nuovo primo portiere che possa portare maggiore affidabilità. Dopo il no della Juventus per Perin, i rossoblù si sono mossi anche all’estero e ora il profilo in cima alla lista dei desideri è quello del brasiliano Bento, compagno di squadra di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr.

Classe 1999, cresciuto all’Atletico Paranaense, in passato aveva ricevuto le attenzioni di Manchester City, Inter e Juve. Ora il Genoa sta provando a strappare il suo sì definitivo e vincere la concorrenza del West Ham per portarlo a Genova. Filtra ottimismo, il giocatore gradirebbe la destinazione.

A centrocampo spunta anche il profilo di Adzic della Juventus. Il giocatore piace ai rossoblù ma al momento pare che voglia provare a giocarsi le proprie chance in bianconero. E poi, chiaramente, dipenderà da eventuali entrate nella squadra di Spalletti.