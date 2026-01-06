  • News24
La situazione

Il Genoa vuole Bento, il portiere dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo

Da vincere la concorrenza con il West Ham, il giocatore gradirebbe un trasferimento a Genova. Piace anche Adzic per il centrocampo

Generico gennaio 2026
Foto dal profilo Instagram di Bento

Genova. In casa Genoa non sono stati certo giorni di annunci, ma di lavoro sotto traccia .

Un focus particolare sulla porta per chiudere l’operazione del nuovo primo portiere che possa portare maggiore affidabilità. Dopo il no della Juventus per Perin, i rossoblù si sono mossi anche all’estero e ora il profilo in cima alla lista dei desideri è quello del brasiliano Bento, compagno di squadra di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr.

Classe 1999, cresciuto all’Atletico Paranaense, in passato aveva ricevuto le attenzioni di Manchester City, Inter e Juve. Ora il Genoa sta provando a strappare il suo sì definitivo e vincere la concorrenza del West Ham per portarlo a Genova. Filtra ottimismo, il giocatore gradirebbe la destinazione.

A centrocampo spunta anche il profilo di Adzic della Juventus. Il giocatore piace ai rossoblù ma al momento pare che voglia provare a giocarsi le proprie chance in bianconero. E poi, chiaramente, dipenderà da eventuali entrate nella squadra di Spalletti.

 

