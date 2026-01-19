Vaccini, Bassetti contro Belen: “Faccia spettacolo, non la scienziata”

Genova. Anche Belen Rodriguez finisce nel “mirino” dell’infettivologo genovese Matteo Bassetti dopo alcune affermazioni social sui vaccini.

La showgirl argentina ha infatti postato sui social un video in cui ha raccontato di avere avuto l’influenza e febbre molto alta per tre giorni:”Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così…”, ha detto in chiusura, riferendosi alla vaccinazione contro il Covid.

La frase, pur vaga, non è sfuggita a Bassetti, che nei giorni scorsi aveva già discusso via social con Heather Parisi sullo stesso argomento: “La signora Belen Rodriguez è riuscita a parlare male delle vaccinazioni – ha detto l’infettivologo in un video – ma a distanza di cinque anni da chi, come lei ha fatto la vaccinazione, perché parlarne? Do un consiglio: l’anno prossimo si vaccini contro l’influenza e magari si eviterà di trovarsi come dice lei, con la tosse e le flebo”:

“Che la signora Belen faccia spettacolo, che le riesce benissimo e non la scienziata, tra l’altro contro i vaccini – ha concluso Bassetti – Le persone di spettacolo hanno una grande responsabilità e non devono entrare in un campo molto delicato”.