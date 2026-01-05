  • News24
Epifania

Al Winter Park arriva la Befana: caramelle e doni per grandi e piccini

Il luna park a Ponte Parodi è aperto sino a domenica 18 gennaio

winter park

Genova. Anche al Winter Park di Ponte Parodi si festeggia la Befana. Il giorno dell’Epifania al luna park arrivano le Befane, che gireranno tra le giostre per regalare doni e caramelle alle famiglie.

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 18 gennaio, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Martedì 6 gennaio vige sempre l’orario festivo, dalle 10.30 alle 24.

“Abbiamo lavorato molto per rendere questa edizione ancor più ricca delle precedenti – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – e, per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni è presente il “Nitro”, una piattaforma rotante a 360 gradi molto apprezzata dai più temerari. Tra le altre novità, il calendario di eventi ha più iniziative rivolte alle famiglie, oltre a includere un evento nato vent’anni fa a cui teniamo molto: la mattinata dedicata alle persone con disabilità, che ha fatto registrare oltre 5mila presenze”.

 

