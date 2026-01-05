Al Winter Park arriva la Befana: caramelle e doni per grandi e piccini

Genova. Anche al Winter Park di Ponte Parodi si festeggia la Befana. Il giorno dell’Epifania al luna park arrivano le Befane, che gireranno tra le giostre per regalare doni e caramelle alle famiglie.

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 18 gennaio, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Martedì 6 gennaio vige sempre l’orario festivo, dalle 10.30 alle 24.

“Abbiamo lavorato molto per rendere questa edizione ancor più ricca delle precedenti – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – e, per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni è presente il “Nitro”, una piattaforma rotante a 360 gradi molto apprezzata dai più temerari. Tra le altre novità, il calendario di eventi ha più iniziative rivolte alle famiglie, oltre a includere un evento nato vent’anni fa a cui teniamo molto: la mattinata dedicata alle persone con disabilità, che ha fatto registrare oltre 5mila presenze”.