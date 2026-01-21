Battaglia di Nikolajewka, commemorazione il 25 gennaio a Genova e Cogoleto

Genova. Domenica 25 gennaio 2026, a partire dalle ore 10, al Cimitero di Staglieno, al Monumento all’Alpino, si terrà la commemorazione in onore dei Caduti e Dispersi di tutte le guerre e della Battaglia di Nikolajewka, promossa dalla Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Genova.

La cerimonia si aprirà con il ritrovo dei partecipanti e delle autorità. Assieme a Stefano Pansini, presidente Ana Genova, presenzieranno, tra gli altri, Alessio Piana, assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria, la consigliera Vittoria Canessa Cerchi, in rappresentanza del Comune di Genova e Paola Bordilli, consulente regionale per i grandi eventi. Seguiranno lo sfilamento e la deposizione delle corone ai monumenti dedicati all’Alpino, ai Caduti e Dispersi in terra di Russia e ai Caduti senza Croce. La commemorazione proseguirà con le parole di un Alpino, affidate al Generale Edmondo Fresia, e con la Santa Messa al campo presso il Monumento all’Alpino.

La Battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 durante la drammatica ritirata dell’8ª Armata italiana (Armir) dal fronte russo, rappresenta uno degli episodi più simbolici della storia degli Alpini. In condizioni climatiche estreme e in netta inferiorità numerica, i reparti alpini riuscirono ad aprirsi un varco nell’accerchiamento dell’Armata Rossa, consentendo la salvezza di migliaia di soldati. Un evento che ancora oggi richiama i valori di sacrificio, solidarietà e fratellanza propri del Corpo degli Alpini.

Nel corso della mattinata verrà inoltre reso omaggio alle tombe delle Medaglie d’Oro al Valor Militare e di figure di rilievo della storia alpina. La cerimonia è aperta alla cittadinanza.



Anniversario celebrato anche a Cogoleto

Anche a Cogoleto verrà ricordata la Battaglia. Il programma prevede il 26 gennaio alle 17 al Monumento degli Alpini l’alzabandiera, gli onori ai caduti e le allocuzioni. Alle 18 nella chiesa parrocchiale Santa Maria Maggiore la santa messa.