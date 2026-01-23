Barriere architettonice, al via un nuovo lotto di interventi per l’accessibilità urbana a Chiavari

Chiavari. Prosegue il percorso di miglioramento dell’accessibilità degli spazi urbani. Partiranno nei prossimi giorni i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in tre diverse aree della città, nell’ambito di un nuovo lotto di interventi del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

Il primo riguarderà l’adeguamento dell’accesso all’ascensore della stazione ferroviaria RFI in piazza Leonardi, dove verrà realizzato un attraversamento pedonale rialzato conforme alla normativa sull’accessibilità e migliorato il percorso tattile esistente. Si proseguirà con la realizzazione di una rampa pedonale di collegamento con il parcheggio pubblico di via Sampierdicanne, in prossimità dei civici 54, 52, 50, 48 e 46, attualmente accessibili esclusivamente tramite una scalinata. Il lotto si concluderà con la riqualificazione e l’ampliamento dei marciapiedi di via Canale, oggi caratterizzati da avvallamenti e sconnessioni.

Per gli interventi la giunta comunale ha stanziato oltre 114 mila euro; l’allestimento del cantiere è previsto per la prossima settimana.

“Prosegue con continuità il lavoro dell’amministrazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche – dichiarano l’assessore Paolo Garibaldi e la vicesindaco Michela Canepa – Non si tratta di interventi isolati, ma di un progetto organico che interessa progressivamente tutta la città. Il PEBA è un piano concreto e in costante evoluzione, già attuato in molte aree di Chiavari come piazza Nassiriya, corso Garibaldi, via Piacenza, Via Franceschi, viale Kasman, via Entella, via Pianello e viale Devoto, e che continueremo a sviluppare per rispondere a bisogni reali e quotidiani. A febbraio – concludono – inizieranno i lavori anche in corso Dante, con l’adeguamento di diversi tratti di marciapiedi per renderli più accessibili”.