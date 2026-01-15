  • News24
Cultura, approvati esito del bando Genovateatro: 145 mila euro per le nuove stagioni teatrali

Il sostegno finanziario del Comune di Genova arriva a tredici compagnie teatrali della città per proseguire la propria attività sul territorio cittadino

Genova. Il Comune di Genova ha formalizzato l’approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico “Genovateatro”, l’iniziativa destinata a sostenere le stagioni teatrali realizzate sul territorio cittadino nel biennio 2025-2026.

Come si legge nella determinazione dirigenziale adottata questa mattina, l’amministrazione ha confermato il proprio impegno nella valorizzazione delle eccellenze culturali locali, promuovendo l’idea di una “Genova della cultura diffusa”. La Commissione esaminatrice, presieduta da Daniele D’Agostino e composta dalle esperte Lidia Cane e Claudia Della Valle, si è riunita il 13 gennaio scorso per valutare le tredici istanze pervenute, dichiarate tutte ammissibili in fase istruttoria.

La valutazione ha seguito criteri rigorosi volti a premiare non solo la qualità artistica della programmazione, ma anche la capacità di innovazione, l’attenzione al teatro per ragazzi, la sostenibilità economica e il radicamento territoriale. Un peso significativo è stato attribuito anche alla capacità delle sale di fidelizzare il pubblico nel corso delle ultime stagioni. L’ammontare complessivo dei fondi che il Comune di Genova assegna alle tredici compagnie ammesse è pari a 145mila euro.

La graduatoria vede al primo posto la Politeama srl (88,10 punti), seguita dagli Amici del Teatro Rina e Gilberto Govi (85,93 punti) e dalla Comicity srls (84,07 punti). Proseguendo, troviamo Boavida Srl (83,57 punti), il Teatro Garage APS (82,37 punti) e l’Associazione Sarabanda Impresa Sociale (80,90 punti). Seguono poi Lunaria Teatro (78,83 punti), il Teatro Pubblico Ligure Impresa Sociale (78,73 punti), il Teatro Akropolis ETS (76,53 punti) e l’Associazione Culturale Teatro Necessario (74,90 punti). Infine, chiudono la lista la Fondazione Anna Solaro-Teatro dell’Ortica ETS Impresa Sociale (71,97 punti), La Quinta Praticabile (65,37 punti) e la U.I.L.T. Liguria (56,07 punti).

