Sulla spiaggia di Multedo avvistata un’averla beccopallido: è un uccello rarissimo in Italia

Genova. Straordinario avvistamento sulla spiaggia di Multedo: alcuni appassionati ed esperti bird watcher sono riusciti a fotografare un uccello rarissimo, l’averla maggiore beccopallido (Lanius excubitor pallidirostris).

Le foto sono state diffuse su alcuni gruppi social dedicati proprio agli avvistamenti di uccelli, e ci è voluto poco prima che catturassero l’attenzione anche fuori dai confini cittadini. L’averla beccopallido è una sottospecie dell’averla maggiore, un passeriforme appartenente alla famiglia dei Laniidi (Lanidae), il cui numero di esemplari in Europa sta calando in modo preoccupante.

Nidifica in Asia centrale e in vederla in Italia è una rarità: secondo la Lipu conferma sono poco più di 65.000 le coppie nidificanti, ma in Italia la specie non nidifica e si contano soltanto centinaia o al massimo poche migliaia di esemplari che svernano nell’area geografica del nostro paese.

In Italia si possono osservare piu frequentemente averle di altre specie, tipo l’averla piccola, l’averla capirossa e anche l’averla maggiore, ma non di questa particolare sottospecie. Hanno tutte la particolarità di catturare le loro prede e di infilzarle su spine o rovi per mangiarle comodamente o conservarle, per questo soprannominate lanius cioè macellaio.

L’avvistamento di questo particolare uccello non è mai stato documentato in Liguria, almeno fino ad oggi, con questo storico avvistamento immortalato dalla bird watcher e video maker naturalista Maria Cristina Granai insieme al collega Davide Dimichele che da anni “presidiano” con i loro obiettivi i cieli e l’ambiente della nostra regione per studiare la sua incredibile e a tratti inaspettata biodiversità.