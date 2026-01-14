  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Meraviglia

Sulla spiaggia di Multedo avvistata un’averla beccopallido: è un uccello rarissimo in Italia

Si tratta della prima documentazione foto e video di questo esemplare in Liguria

Generico gennaio 2026
Foto: Maria Cristina Granai

Genova. Straordinario avvistamento sulla spiaggia di Multedo: alcuni appassionati ed esperti bird watcher sono riusciti a fotografare un uccello rarissimo, l’averla maggiore beccopallido (Lanius excubitor pallidirostris).

Le foto sono state diffuse su alcuni gruppi social dedicati proprio agli avvistamenti di uccelli, e ci è voluto poco prima che catturassero l’attenzione anche fuori dai confini cittadini. L’averla beccopallido è una sottospecie dell’averla maggiore, un passeriforme appartenente alla famiglia dei Laniidi (Lanidae), il cui numero di esemplari in Europa sta calando in modo preoccupante.

Nidifica in Asia centrale e in vederla in Italia è una rarità: secondo la Lipu conferma sono poco più di 65.000 le coppie nidificanti, ma in Italia la specie non nidifica e si contano soltanto centinaia o al massimo poche migliaia di esemplari che svernano nell’area geografica del nostro paese.

In Italia si possono osservare piu frequentemente averle di altre specie, tipo l’averla piccola, l’averla capirossa e anche l’averla maggiore, ma non di questa particolare sottospecie. Hanno tutte la particolarità di catturare le loro prede e di infilzarle su spine o rovi per mangiarle comodamente o conservarle, per questo soprannominate lanius cioè macellaio.

L’avvistamento di questo particolare uccello non è mai stato documentato in Liguria, almeno fino ad oggi, con questo storico avvistamento immortalato dalla bird watcher e video maker naturalista Maria Cristina Granai insieme al collega Davide Dimichele che da anni “presidiano” con i loro obiettivi i cieli e l’ambiente della nostra regione per studiare la sua incredibile e a tratti inaspettata biodiversità.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.