Avellino-Sampdoria Live: la cronaca del match

Avellino 1 (31′ Palumbo) – Sampdoria 0

31′ Avellino in vantaggio! Palumbo riceve tra le linee e sterza. Ferrari non accorcia e Cherubini non prova il tackle. Il giocatore ha il tempo per prendere la mira e fa partire una botta dalla distanza che si insacca a fil di palo.

30′ Angolo battuto basso e verso il primo palo di Missori, Palumbo ci arriva prima di tutti ma mette sul fondo. Prima occasione della partita.

29′ Prova l’azione diretta l’Avellino con un lancio di Palmiero, spizzata di Tutino e inserimento di Biasci. Ma quest’ultimo viene chiuso dalla difesa e non va oltre a un servizio al centro dove non vi sono però compagni.

26′ L’Avellino prova ad attaccare. Due cross verso l’area piccola. Respingono prima Barak e poi Ferrari.

22′ Fallo a centrocampo di Conti in scivolata. Ammonito.

21′ Cross dalla distanza di Hadzikadunic. Brunori colpisce nell’area piccola ma il pallone finisce molto alto. Tentativo ostacolato da un difensore che impedisce all’attaccante di colpire che avrebbe desiderato.

19′ La Sampdoria prova a partire in contropiede con Cherubini palla al piede. Tiro dell’ex Carrarese murato.

12′ Cherubini riceve da Barak e si accentra. Spreca crossando direttamente sul fondo.

9′ Palumbo tira dalla distanza, Ferrari devia in angolo.

7′ Cross di Conti, respinta corta dell’Avellino. Barak prova a colpire dal limite ma il pallone viene ribattuto. Poi, cross insidioso di Barak verso il secondo palo, ma leggermente lungo per l’accorrente Depaoli.

5′ Fase di studio con l’Avellino che mantiene maggiormente il possesso del pallone. Nessuna sortita offensiva se si esclude un cross innocuo dei padroni di casi dopo un paio di minuti.

1′ Si parte. Calcio di inizio dell’Avellino. Sampdoria con la divisa bianca. Completo verde per i padroni di casa.

Sembrano ricercare un approccio offensivo Gregucci e Foti, che schierano la Sampdoria con il doppio centravanti Coda-Brunori e due giocatori di qualità come Barak e Cherubini nella linea a cinque di centrocampo. I campani, che hanno 5 punti in più della Sampdoria, c’è Gennaro Tutino. Ex e ancora di proprietà dei blucerchiati, è stato tra le grandi delusioni della scorsa annata. Al centro della difesa, Abildgaard in attesa che il mercato rinforzi il pacchetto arretrato.

Primo tempo

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Besaggio, Palmiero, Palumbo, Sala; Tutino, Biasci. A disposizione: Iannarilli, Patierno, Russo, D’Andrea, Crespi, Reale, Armellino, Sounas, Lescano, Enrici, Milani, Favilli. Allenatore: Biancolino.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunić, Abildgaard, Ferrari; Depaoli, Conti, Henderson, Barak, Cherubini; Brunori, Coda. A disposizione: Coucke, Martinelli, Ravaglia, Giordano, Ioannou, Vulikic, Bellemo, Benedetti, Esposito, Begic, Cuni, Pafundi. Allenatore: Gregucci.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena. Assistenti: Mattia Politi di Lecce e Marco Colaianni di Bari. IV uomo: Simone Gavini di Aprilia. VAR: Gianluca Aureliano di Bologna. AVAR: Emanuele Prenna di Molfetta.