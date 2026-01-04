  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Autostrade, dopo le feste riprendono i cantieri: ecco le prossime chiusure in A12

Dopo l'epifania tornano chiusure e deviazioni

viabilità temporanea A7 A12 per chiusura Monte Galletto
Foto d'archivio

Genova. Dopo le  vacanze natalizie riaprono i cantieri e riprendono i lavori anche sulla A12. Di seguito il calendario (fino a sabato mattina 10 gennaio) delle chiusure notturne: tratti, svincoli, stazioni di servizio.

Direzione Livorno

Recco – Rapallo – Tratto Chiuso (dal km 22.8 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Recco e Rapallo dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/01/2026 al giorno 08/01/2026 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Rapallo.

Chiavari – Uscita Chiusa (al km 38.3 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Chiavari e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/01/2026 al giorno 08/01/2026 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.

Direzione Genova

 
Sestri Levante – Lavagna – Tratto Chiuso (dal km 48.7 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Sestri Levante e Lavagna dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/01/2026 al giorno 10/01/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.

Riviera Nord – Area di Servizio Chiusa (al km 48.7 – Direzione: Genova)
L’area di servizio Riviera nord e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/01/2026 al giorno 10/01/2026 per Tratto Chiuso

Chiavari – Uscita Chiusa (al km 38.3 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Chiavari e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/01/2026 al giorno 08/01/2026 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.

Chiavari – Entrata Chiusa (al km 38.3 – Direzione: Genova)
Chiavari in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/01/2026 al giorno 08/01/2026 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.

Rapallo – Recco – Tratto Chiuso (dal km 28.4 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Rapallo e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 08/01/2026 al giorno 09/01/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Recco.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.