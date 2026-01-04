Autostrade, dopo le feste riprendono i cantieri: ecco le prossime chiusure in A12

Genova. Dopo le vacanze natalizie riaprono i cantieri e riprendono i lavori anche sulla A12. Di seguito il calendario (fino a sabato mattina 10 gennaio) delle chiusure notturne: tratti, svincoli, stazioni di servizio.
Direzione Livorno
Recco – Rapallo – Tratto Chiuso (dal km 22.8 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Recco e Rapallo dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/01/2026 al giorno 08/01/2026 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Rapallo.
Chiavari – Uscita Chiusa (al km 38.3 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Chiavari e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/01/2026 al giorno 08/01/2026 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.
Direzione Genova
Sestri Levante – Lavagna – Tratto Chiuso (dal km 48.7 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Sestri Levante e Lavagna dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/01/2026 al giorno 10/01/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.
Riviera Nord – Area di Servizio Chiusa (al km 48.7 – Direzione: Genova)
L’area di servizio Riviera nord e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/01/2026 al giorno 10/01/2026 per Tratto Chiuso
Chiavari – Uscita Chiusa (al km 38.3 – in entrambe le direzioni)
Chiavari – Entrata Chiusa (al km 38.3 – Direzione: Genova)
Chiavari in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/01/2026 al giorno 08/01/2026 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.
Rapallo – Recco – Tratto Chiuso (dal km 28.4 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Rapallo e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 08/01/2026 al giorno 09/01/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Recco.