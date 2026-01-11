Tregua finita, da domani tornano i cantieri sulla rete di Autostrade per l’Italia in Liguria

Genova. Dopo la tregua imposta per le festività natalizie, da domani, lunedì 12 gennaio, in Liguria, riprendono i cantieri lungo i tratti gestiti da Autostrade per l’Italia.

L’unico rinvio riguarda la la chiusura del casello di Chiavari sull’A12 per chi proviene da Livorno, con uscite alternative a Lavagna o Rapallo. Secondo quanto riportato da Aspi, la chiusura sarebbe necessaria per eseguire la prima fase dei lavori di riqualificazione delle barriere dell’intero svincolo, che terminerà il 5 marzo. Poi i lavori proseguiranno sino a settembre 2026 con cantierizzazioni che dovrebbero però garantire l’uscita e l’entrata a Chiavari.

Sul resto dell’A12 saranno presenti altri due cantieri rilevanti: una deviazione di carreggiata per cinque giorni tra Nervi e Recco, per lavori di manutenzione nella galleria Colle degli Ometti, in corrispondenza della quale la circolazione sarà ristretta a una corsia per senso di marcia; il cantiere sarà attivato lunedì 12 alle 12 e dovrebbe terminare venerdì 16 gennaio alle 14.

Il secondo cantiere importante dell’A12 costringerà a una riduzione a una corsia tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova, con avvio sempre lunedì 12 gennaio, per consentire l’esecuzione di interventi sugli impianti della galleria Santa Giulia.

Sull’A7 proseguono i lavori nelle gallerie Monreale, Giovi e Campora Nord e quelli di riqualificazione delle barriere di sicurezza tra Ronco Scrivia e Busalla, per l’esecuzione dei quali restano gli scambi di carreggiata. Ce ne sono altri già attivi tra Bolzaneto e Busalla e tra Ronco e Isola del Cantone.

Infine sull’A26 i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza e di ammodernamento dei giunti tra Masone e Ovada partiranno dal 19 gennaio con cantieri che dovrebbero ridurre a due le corsie per senso di marcia.