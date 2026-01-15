Autostrada A12, dal 19 gennaio al 6 marzo chiusa l’uscita di Chiavari in direzione Genova

Chiavari. Dalle ore 22 di lunedì 19 gennaio 2026 sarà chiusa l’uscita autostradale di Chiavari per chi arriva da Livorno, sull’autostrada A12.
La chiusura, programmata da Autostrade per l’Italia, resterà in vigore fino alle ore 6 di venerdì 6 marzo 2026 ed è necessaria per permettere lavori di messa in sicurezza dello svincolo, con la sostituzione delle barriere esistenti.
Durante lo stesso periodo, sulla rampa di ingresso in direzione Genova, sarà attivo un senso unico alternato regolato da semaforo, per consentire le attività di sostituzione delle barriere di sicurezza.
La riapertura dell’uscita è prevista prima dell’incremento dei volumi di transito in stazione, atteso nella stagione primaverile.
Il Comune invita automobilisti e cittadini a prestare attenzione alla segnaletica, a valutare percorsi alternativi e a organizzare per tempo gli spostamenti.