Autorità portuale, a gennaio gare per 111 milioni di euro: “È l’effetto del nuovo assetto”

Genova. A gennaio l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha avviato 7 procedure di gara ancora aperte, più 21 appalti già programmati e in corso di progettazione per un valore complessivo di oltre 111 milioni di euro.

Il dato, attribuito alla ripartenza dopo il commissariamento e la nomina di Matteo Paroli alla presidenza, è rivendicato da Palazzo San Giorgio in una nota: “L’intensificazione dell’attività riflette l’effetto del nuovo assetto organizzativo e della riorganizzazione interna, che stanno consentendo di ridurre i tempi procedurali e di rendere più continuo il passaggio dalla pianificazione alla fase esecutiva. In questo percorso, il contributo delle professionalità interne rappresenta un fattore determinante per garantire qualità tecnica e solidità amministrativa”.

Tra le procedure più rilevanti con termini aperti si segnalano in particolare l’accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle opere marittime del porto di Genova e l’accordo quadro per i lavori di manutenzione degli impianti tecnologici del Porto di Genova, gli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici nei porti di Savona e Vado Ligure, il sopralzo del muro paraonde e l’allungamento del pennello ovest della darsena tecnica, i servizi di ingegneria per la riqualificazione dell’edificio di via dei Calafati 16 a Savona.

In parallelo risultano in fase avanzata di programmazione ulteriori interventi strategici, tra cui opere su infrastrutture ferroviarie, manutenzioni civili e stradali, potenziamento a Genova del sistema cold ironing, segnalamenti marittimi, ripristini strutturali e di sicurezza, oltre a servizi tecnici di progettazione, verifica e direzione lavori.

“L’accelerazione dell’attività amministrativa è un fatto concreto – afferma il segretario generale Tito Vespasiani -. Più gare pubblicate, tempi più rapidi e una struttura che sta dimostrando di poter lavorare con efficienza e continuità. La credibilità del settore pubblico si misura anche nella capacità di dare risposte rapide e affidabili: quando questo accade, gli operatori privati trovano le condizioni per investire con maggiore fiducia. Le competenze interne dell’Autorità rappresentano una base solida su cui costruire risultati tangibili e rafforzare la competitività del sistema portuale”.