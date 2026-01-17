Aggiornamento ore 8.45 – Dopo le operazioni di recupero dei feriti e di ripristino della carreggiata, la tratta tra Aeroporto e Genova Ovest in direzione del capoluogo ligure è stata riaperta al traffico

Genova. Incidente stradale nella mattinata odierna, intorno alle 6, in A10, che ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico. Tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Serravalle-Genova, in direzione Genova, infatti, è stata disposta la chiusura del tratto, a seguito del ribaltamento di un’auto avvenuto al km 2 e 200.

La dinamica. Secondo le prime informazioni il conducente della autovettura mentre percorreva l’autostrada A10, all’uscita della galleria Coronata, ha perso il controllo del mezzo e dopo diversi urti ha completato la corsa sul tetto, incastrata fra i guard rail. I cinque occupanti sono quindi rimasti bloccati all’interno. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in forze con due squadre dalla sede centrale, la squadra di Multedo e l’autogrù. Stabilizzato il complicato scenario hanno estratto gli occupanti e li hanno consegnati alle cure del 118. Sul posto anche la Polizia Stradale.

Al momento, chi è diretto a Genova, deve uscire a Genova Aeroporto e rientrare a Genova Ovest dopo avere percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Articolo in aggiornamento