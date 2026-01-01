Aumento pedaggi autostradali, Sanna (Pd) annuncia un’interrogazione

Genova. “Nel silenzio totale della Regione Liguria e del Governo, scatta l’ennesimo aumento dei pedaggi autostradali. Ancora una volta a pagare sono i liguri”, lo dice in un post Armando Sanna, capogruppo del Pd in consiglio regionale, che annuncia iniziative in via Fieschi sul tema.

“Ancora una volta a guadagnare sono i concessionari, mentre noi continuiamo a viaggiare su autostrade tra le più care d’Italia e anche tra le più disastrate: cantieri infiniti, corsie chiuse, code quotidiane, incidenti continui. È inaccettabile”, afferma.

“Ed è ancora più grave che Salvini faccia finta di niente e che Bucci e la Regione Liguria restino immobili, come se tutto questo non li riguardasse. Qui non si tratta di pochi centesimi – continua il dem – si tratta di rispetto, di sicurezza e di dignità per un territorio che da anni paga senza ricevere nulla in cambio”.

“Per questo presenterò un’interrogazione per chiedere conto di questi aumenti e pretendere risposte chiare su responsabilità e tutele per i cittadini. La Liguria non è una bancomat. E qualcuno deve iniziare a dirlo forte”, conclude.