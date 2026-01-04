Attacco al Venezuela, scatta il presidio di protesta sotto la prefettura di Genova

Genova. Una vasta unione di sigle sindacali, associazioni e partiti politici ha indetto una manifestazione di protesta nel cuore del capoluogo ligure. L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 5 gennaio alle ore 18:00, in largo Lanfranco, proprio sotto la sede della Prefettura.

La mobilitazione nasce per esprimere una netta ferma opposizione a quello che gli organizzatori definiscono come un intervento militare statunitense in territorio venezuelano. Nella nota stampa diffusa dalle organizzazioni promotrici, viene denunciata l’aggressione internazionale e, in particolare, viene sollevata la questione del rapimento del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica cittadina e le istituzioni locali su quanto sta accadendo nel paese sudamericano, chiedendo il rispetto della sovranità nazionale del Venezuela.

Il presidio vede la partecipazione di numerose realtà del panorama associativo e politico genovese. Tra le prime adesioni figurano sigle storiche come l’ANPI e l’ARCI, unitamente alla CGIL – Camera del Lavoro. Al fianco delle realtà sindacali e sociali, si schierano diverse formazioni politiche, tra cui Alleanza Verdi Sinistra, il Partito della Rifondazione Comunista, il Partito Comunista Italiano, la FGCI e il Partito Comunista dei Lavoratori.

A queste si aggiungono organizzazioni impegnate nel campo dei diritti e della solidarietà internazionale come Emergency Genova, l’Associazione Italia-Cuba e il Comitato Piazza Carlo Giuliani, oltre a realtà locali quali la Casa dei Popoli, il Circolo Calogero-Capitini e il gruppo “Ora di Silenzio per la pace”. La varietà dei soggetti coinvolti testimonia la volontà di creare un fronte civile compatto contro l’escalation militare e in difesa della pace.