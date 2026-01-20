Aster cerca apprendisti operai: aperto il bando

Genova. Aster, la partecipata del Comune che si occupa di verde e manutenzioni, cerca nuovi apprendisti operai da inserire in azienda.

Il bando è stato aperto il 13 gennaio e lo resta sino al 26. Le nuove risorse saranno impiegate nello svolgimento di attività operative nell’ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale cittadina. Si occuperanno in particolare di lavori di asfaltatura, ripristino dll pavimentazioni, installazione della segnaletica stradale, scavi e tutte le opre edili necessarie alla manutenzione dei manufatti.

I requisiti pr l’ammissione alla selezione sono età non superiore a 29 anni, possesso di diploma di qualifica professionale di operatore edile-muratore, rilasciato da istituti professionali, e attestato di corso professionalizzante per operatore edile di almeno 90 ore rilasciato da ente abilitato, e patente di guida.

li operai saranno assunti con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante di 30 mesi, ai sensi del vigente CCNL Unico Gas-Acqua. Il rapporto di apprendistato professionalizzante è sottoposto ad un periodo di prova di tre mesi di effettiva presenza in servizio, e durante il periodo di apprendistato professionalizzante i neo-assunti saranno inseriti in un percorso formativo di 120 ore annue medie retribuite.

Le domande dovranno essere inviate entro il 26 gennaio, e verranno ammessi alla prova pratica i migliori 60 candidati scelti sulla base delle attestazioni, qualifiche e abilitazioni professionali e titoli posseduti. Tutte le informazioni a questo link.