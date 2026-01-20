Asta delle Stelle sportive: in palio i cimeli di Barella, Gimenez, Cambi e Santuccio

Genova. Dopo il successo della sessione “natalizia”, ritorna l’appuntamento con l’asta delle Stelle nello Sport dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS.

Si apre ufficialmente la 27° edizione del progetto che sostiene la missione della Fondazione presieduta dal Prof. Franco Henriquet che assiste ogni anno in Hospice e a domicilio oltre 3000 famiglie di persone arrivate nel delicato percorso di fine vita.

Sino a lunedì prossimo 26 gennaio sarà possibile aggiudicarsi sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport cimeli di giocatori e squadre della serie A, della serie B e di campioni dello sport azzurro.

Nuovo derby Inter-Milan. Dopo Lautaro e Leao, scendono in campo Nicolò Barella e Santiago Giménez. Genoa e Sampdoria forniscono il loro contributo alla causa benefica di Stelle nello Sport con le maglie ufficiali autografate di Leo Ostigard e Luigi Cherubini.

Perle assolute anche da Pallavolo, Scherma, Golf e Canoa. All’asta c’è la casacca Agil Novara di Carlotta Cambi (oro a Parigi 2024), la polo Fiamme Oro di Alberta Santuccio (oro a Parigi 2024). Il supporto all’asta delle Stelle da parte del gruppo sportivo della Polizia si concretizza anche con la maglia autografata del canoista Gabriele Casadei (argento a Parigi 2024) mentre gli appassionati di Golf possono aggiudicarsi la divisa siglata da Andrea Romano.