Cantieri assi di forza, a Brignole (alcuni) capolinea dei bus spostati fino a marzo. Tutte le modifiche

Genova. Prosegue a ritmo serrato il piano di interventi per la realizzazione del “Sistema degli assi di forza”, il progetto destinato a rivoluzionare il trasporto pubblico locale genovese. Per procedere con i lavori il Comune di Genova ha disposto una nuova serie di modifiche alla circolazione e alla sosta in uno degli snodi più delicati della città: il quadrilatero compreso tra la stazione di Brignole e via Brigata Liguria.

Il provvedimento, la cui validità partirà il prossimo 23 gennaio e resterà in vigore fino al prossimo 19 marzo, si è reso necessario per consentire l’apertura dei cantieri relativi alla posa del cavidotto di collegamento della sottostazione elettrica: si tratta di un’opera infrastrutturale fondamentale per alimentare i nuovi mezzi elettrici del progetto flash charge, che prevede punti di ricarica rapida proprio in prossimità dei capolinea.

L’aspetto che inciderà maggiormente sul servizio e sulle abitudini dei genovesi riguarda lo spostamento dei capolinea di alcune linee urbane. Per lasciare spazio alle aree di scavo e ai mezzi d’opera, la sosta dei bus è stata riorganizzata in tre luoghi: sul lato ponente della careggiata di viale Duca D’Aosta (dove è già presente una fermata), sul lato levante di via Brigate Liguria (tra via Malta e via Paolo Perani) e in viale Caviglia, vale a dire al centro della piazza della stazione.

Continua quindi, non senza disagi per i genovesi, la lotta contro il tempo per arrivare alla scadenze previste dal finanziamento Pnrr: entro il 30 giugno, infatti, dovranno essere operativi e completamente funzionanti almeno 25 chilometri delle nuove linee rafforzate, pena perdere il finanziamento dell’opera che oggi cuba circa 400 milioni. Una cifra che se non si arrivasse al target, cadrebbe sulle spalle del Comune di Genova, provocando, come prevedibile, una vera e propria catastrofe economica e finanziaria.